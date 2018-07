ERADICATION DE BIDONVILLES L'expérience algérienne séduit l'ONU

Par Ilhem TERKI -

L'Algérie est le seul pays arabe qui a exprimé sa volonté et capacité à éradiquer à 100% les bidonvilles...

Afin de s'enquérir de l'expérience de la wilaya d'Alger en matière de relogement et d'éradication de bidonville, une visite a été organisée pour une délégation de l'ONU. La directrice régionale de la région arabe chargée du logement auprès de l'ONU, Zina Ali Ahmed a salué l'expérience algérienne en matière de relogement. Pour elle, l'expérience d'éradication des bidonvilles en Algérie sera reproduite dans d'autres pays et sera présentée lors des prochaines conférences internationales. La responsable a estimé que «cette expérience, qui vient améliorer les conditions de vie des familles, devrait servir de modèle pour d'autres pays et sera présentée lors des prochaines conférences internationales». Elle a salué, dans ce contexte, les opportunités d'emploi offertes et les espaces créés pour le bien-être des Algérois dans le cadre de ces opérations de relogement. «Aucun pays arabe n'avait auparavant annoncé pouvoir éradiquer les bidonvilles à hauteur de 100%», a déclaré Zina Ali Ahmed qui précise que des discussions sont en cours avec le gouvernement algérien pour ouvrir un bureau permanent de son instance en Algérie. Au chef-lieu de wilaya, la responsable onusienne a assisté à la projection d'un film documentaire sur les données du plan stratégique de la capitale qui s'étale jusqu'à 2035. La délégation s'est rendue, par la suite, à l'ancien site du bidonville de Remli dans la commune de Gué de Constantine qui s'étend sur une superficie de 545 ha, le plus grand bidonville d'Algérie. Le quartier Remli créé en 1994 regroupait 4000 familles avant son éradication en 2015 pour la réalisation de plusieurs projets, notamment l'aménagement de oued el Harrach. De son côté, le directeur de l'urbanisme de la wilaya d'Alger, Yazid Gaouaoui, a rappelé que la visite de la délégation onusienne en Algérie pour prendre connaissance de l'expérience de la wilaya d'Alger en matière de relogement intervient dans le cadre de l'intérêt porté par plusieurs instances internationales à la méthode utilisée dans les opérations de relogement à Alger depuis 2014, rappelant la possibilité de classer cette expérience. On rappelle que les opérations de relogement à Alger en sont à la première étape de la 24e opération qui a concerné à ce jour près de 88.000 familles (soit 440.000 habitants), ayant bénéficié de logements décents au titre des différents projets de logements, réalisés en application du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à éradiquer l'habitat précaire. Dans ce même sillage, on rappelle que plus de 45295 familles ont bénéficié du logement public locatif (LPL), contre 59000 familles pour le logement public participatif (LPP). Le nombre de bénéficiaires de logements Aadl s'élève à 24210 familles, dont 5037 pour le logement LPP depuis 2014.