ILS ÉTAIENT DES MILLIERS À MARCHER À TIZI OUZOU Les promoteurs Ansej veulent...

Par Kamel BOUDJADI -

Les difficultés de rembourser à cause d'un climat d'investissement hostile et défavorable ont poussé des couples au divorce.

Des milliers de jeunes promoteurs de l'Ansej ont marché hier dans la ville de Tizi Ouzou. Cette action qui a été initiée simultanément avec les porteurs de projets dans plusieurs wilayas du pays avait comme objectif de réclamer l'amnistie générale. Le passage à cette revendication est venu comme un durcissement des positions après des années de lutte pour un climat d'investissement favorable. Jeudi donc, ils étaient plusieurs milliers dans la wilaya de Tizi Ouzou à répondre favorablement à l'appel de la Came pour un grand rassemblement et une marche sur le siège de la wilaya. Tôt dans la matinée, ces jeunes porteurs de projets en difficulté se sont rassemblés devant le portail principal de l'université Mouloud Mammeri Hasnaoua 1. Des banderoles étaient attachées aux murs et différentes clôtures de l'enceinte exprimant le désarroi de cette catégorie qui voit son rêve virer au cauchemar.

Après un grand rassemblement, la marche s'est ébranlée de ce grand carrefour vers le centre-ville passant par le grand boulevard de la grande rue. Les marcheurs scandaient des slogans exprimant leur désarroi, mais la revendication unique et principale était l'amnistie générale de toutes les dettes accumulées le long des 20 dernières années. Les représentants des jeunes promoteurs étaient très clairs sur ce point. La politique suivie a conduit à un échec pour les pouvoirs publics et à une tragique impasse pour les jeunes endettés jusqu'au coup, affirmaient-ils.

Arrivés au niveau du siège de la wilaya, les jeunes ont observé un autre rassemblement avec une prise de parole de plusieurs promoteurs qui ont étalé leurs difficultés inextricables. Des difficultés que l'on ne peut voir que sur le terrain de la réalité. Des centaines de jeunes ont fait des dépressions alors que d'autres ont fini par contracter d'autres maladies. Les difficultés de rembourser à cause d'un climat d'investissement hostile et défavorable ont poussé des couples au divorce. Les cas se comptent par dizaines. Ces difficultés se sont dramatiquement amplifiées par le double discours des pouvoirs publics. En effet, les jeunes sont révoltés lorsqu'ils entendent ces derniers promettre l'arrêt des harcèlements des banques alors que le lendemain les huissiers pointent devant leurs maisons. Hier, le constat était sans équivoque. Les solutions sont urgentes. Les jeunes n'en peuvent plus. Une grande colère couve. Certains désabusé ont cédé aux chants des sirènes en versant dans des activités illégales et contraires à leurs cahiers des charges. Des centaines de véhicules obtenus dans le cadre de l'Ansej sont actuellement utilisés dans la contrebande. Les témoignages sont nombreux de ces jeunes victimes de l'avidité de ces rapaces qui guettent justement les moments difficiles. Enfin, avant de se disperser, les dizaines de milliers de jeunes présents dans la marche de Tizi Ouzou se sont dits favorables à tout travail de concertation avec leurs frères des autres wilayas. D'ailleurs, l'action coordonnée par la Came de Tizi Ouzou a pu avoir un large écho dans toutes les wilayas. D'autres actions sont d'ailleurs prévues comme la solidarité agissante avec les jeunes harcelés par les huissiers. Beaucoup d'initiatives optimistes ont été détruites par cette machine à broyer les jeunes. Des jeunes interrogés dans la marche étaient catégoriques quant à l'urgence d'une véritable et sérieuse prise en charge des difficultés car le mal est grand.