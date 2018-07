YOUCEF YOUSFI, MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES "C'est un modèle qui doit nous inspirer"

Par Walid AÏT SAÏD -

Youcef Yousfi a été impressionné par le mégacomplexe textile de Sidi Khettab (wilaya de Relizane). Le ministre de l'Industrie et des Mines, qui était tout heureux d'assister aux premières exportations de cette usine, a affiché sa satisfaction quant à la qualité de ses équipements. Il estime, dans ce sens, que c'est le premier complexe de ce volume dans notre pays. Mais la plus grande satisfaction de Youcef Yousfi réside dans le fait que ce complexe est pourvu de la dernière génération en matière d'équipements industriels. «La production et la maintenance s'appuient sur la technologie automatique soit ce qui est désigné par l'industrie de 3e génération ou la 3.0», a-t-il fièrement souligné. Pour lui, c'est un modèle qui doit en inspirer d'autres! «Ce sera un modèle pour toutes les unités industrielles versées dans le domaine des textiles ou dans d'autres créneaux, pour faire parvenir notre industrie à ce stade et à cette génération», a-t-il insisté. «Ce complexe, recourant aux dernières technologies sur les plans de la production et de la maintenance, est un grand acquis pour l'économie nationale et un fruit du partenariat algéro-turc», a souligné Youcef Yousfi. «Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a insisté à maintes reprises sur la nécessité de dynamiser l'activité industrielle pour diversifier les exportations et réduire la dépendance de l'économie nationale des hydrocarbures», a t-il poursuivi avant de «dégainer» les ambitions du chef de l'État en matière d'industrie. Il parle ni plus ni moins d'industrie 4.0. «L'Algérie doit, dans les 10 ou 15 prochaines années, atteindre la phase de l'industrie 4.0, actuellement en cours d'implantation à travers le monde», a soutenu un Youcef Yousfi des plus ambitieux. Il faut dire que la stratégie industrielle du pays commence à donner ses fruits. Ce complexe industriel vient d'effectuer ses premières opérations d'exportation avec 200 tonnes de fils de tissage envoyés à destination de la Turquie, de la Belgique, du Portugal et de la Pologne. Il va prochainement passer à l'exportation de produits finis de prêt-à-porter. Avant cela, on a eu à voir l'exportation de ciment, alors qu'il y a pas si longtemps, l'Algérie était un gros importateur de ce produit.

D'autres matériaux de construction ont également été exportés. Tout comme du fer, de l'acier, des produits alimentaires et électroniques. Cela sans parler des produits «made in bladi» pas encore exportés, mais qui ont réussi à couvrir la demande locale, et mettre ainsi fin à leurs importations. Doucement, mais sûrement, le renouveau de l'industrie nationale est en train de se mettre en place. L'espoir est donc permis...