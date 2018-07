INVESTISSEMENTS COLOSSAUX DANS LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRANSPORTS 130 milliards de dollars en dix ans

Par Ilhem TERKI -

La capitale comprend 48 projets en cours de réalisation

La wilaya d'Alger a bénéficié de 95 milliards de dinars pour l'expansion des routes et l'aménagement des côtes.

Pour désengorger la capitale et aménager son littoral, une enveloppe de 95 milliards de dinars a été consacrée durant les 10 dernières années. Avant-hier, lors d'un point de presse tenu à l'issue d'une visite de travail au niveau de plusieurs projets d'infrastructures de la capitale, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène, a indiqué que «tout au long de ces 10 dernières années, la wilaya d'Alger a bénéficié de 95 milliards de dinars pour l'expansion des routes et l'aménagement des côtes», précisant que ce montant n'incluait pas les grands projets et les infrastructures de base réalisés par son secteur. «Ces réalisations nous ont permis d'éviter un encombrement terrible dans la capitale», a-t-il relevé en évoquant, dans ce sens, qu'une trentaine de projets dont l'étude a été finalisée, mais qui sont toujours en attente pour des raisons financières. «Nous avons 30 projets dans le cadre du plan de la capitale à l'horizon 2035 et dont l'étude a été finalisée. Nous passerons à la phase de la réalisation dès la disponibilité du financement», a-t-il indiqué Le responsable a fait savoir, en outre, que le plan stratégique pour la capitale comprend 48 projets en cours de réalisation en coordination avec la wilaya d'Alger dont sept ont été finalisés et mis en service. Par ailleurs, le ministre s'est félicité de l'inauguration de la voie express reliant la rocade sud de l'aéroport, à la deuxième rocade d'Alger, en évitant le trafic routier de passer par les Eucalyptus et Cherarba. «C'est un projet structurel sur 8 km qui aura un impact très positif non seulement sur les usagers de cette route, mais aussi sur les habitants des deux communes», a-t-il souligné. On note, que ce projet a duré trois ans en raison de divers obstacles liés notamment au foncier agricole, les litiges, les fils électriques à haute tension et du fait qu'il s'agit des zones habitées. Accompagné du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre a fait une halte dans la commune de Oued Koriche, où il a procédé à la mise en service du dédoublement du chemin Fontaine fraîche sur 1 km avec protection des talus et réalisation d'un stade de sport. Il s'est également déplacé à la commune de Zéralda pour inaugurer le projet d'aménagement de la côte Palm Beach avec la protection du rivage marin.



Poste frontalier algéro-mauritanien

Le projet dont le coût dépasse 850 millions DA, consiste à aménager et à protéger le rivage sur une longueur de 20 kilomètres et à l'aménagement portuaire, lit-on dans la fiche technique du projet. Ce projet porte également sur le rechargement artificiel de sable sur une longueur de berne de 20 mètres et d'un linéaire côtier de l'ordre de 110 mètres linéaires. A cette occasion, le ministre a affirmé que le projet de l'aménagement des côtes a débuté depuis six ans pour faire du littoral une destination touristique pour les visiteurs d'Alger. Le ministre a indiqué par ailleurs que certains projets tels que l'extension du métro d'Alger vers Baraki et l'aéroport d'Alger, n'étaient pas dotés d'enveloppes financières. Mais «actuellement, toutes les opérations d'extension et les systèmes de gestion sont pris en charge par l'Etat en leur consacrant des montants budgétaires conséquents», a -t-il ajouté Abordant le projet de mise en place d`un système de régulation automatique de la circulation routière et de l'éclairage public à Alger, en partenariat avec les Espagnols, il a souligné que le projet est en phase de préparation. «La partie algérienne s'est déplacée récemment à Madrid pour l'acquisition des équipements», a-t-il fait savoir. A propos du manque des parkings par rapport au parc automobile d'Alger, il a soutenu que ce domaine devrait intéresser les opérateurs privés, du fait que l'Etat s'occupe des grandes infrastructures. «Malgré cela nous nous sommes chargés de la réalisation de plusieurs parkings dans les grandes villes, comme, Alger, Constantine et Oran. Nous souhaitons que ce domaine soit pris en charge par le secteur privé», a-t-il insisté. Concernant le poste frontalier algéro-mauritanien, situé à 75 km de Tindouf, il a fait savoir, que l'ouverture de cette route aura un impact très positif sur l'économie nationale, notamment en facilitant le transit des transports et des marchandises. Il a certifié par ailleurs que sur les 16 000 kilomètres de longueur, 9 000 kilomètres de ce projet sont déjà prêts. Le ministre a rappelé par ailleurs que le montant attribué à son secteur s'est chiffré à 130 milliards de dollars. Un montant financier très important qui a permis au pays de réaliser des infrastructures de base tout en étant prémuni de la crise économique.



Abdelghani Zalène

«Les portes du dialogue sont ouvertes»

S'agissant de l'appel à la grève du personnel de la maintenance de la compagnie Air Algérie, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène a affirmé, que toutes les portes du dialogue sont ouvertes pour le syndicat du personnel de la maintenance de la compagnie Air Algérie. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant aux résultats issus des séances de dialogue, actuellement en cours, avec les représentants des travailleurs de la compagnie, tout en les appelant à davantage de rationalité. «Toutes les portes du dialogue sont ouvertes pour les représentants des travailleurs», a indiqué M. Zalène en marge d'une visite de travail qu'il a effectuée à Alger. Concernant l'appel du syndicat du personnel de maintenance d'Air Algérie à une grève ouverte à compter du 31 juillet en cours en vue de satisfaire des revendications professionnelles. Il a souligné que son département ministériel oeuvrait et invitait à un dialogue permanent afin de rapprocher les points de vue des opérateurs pour préserver l'équilibre de la compagnie, affirmant que «le travail dans le domaine du transport aérien n'assure pas une marge bénéficiaire importante tout en restant exposé à tout moment à des déséquilibres imprévisibles». Le ministre a indiqué par ailleurs, que la saison se déroule actuellement dans de bonnes conditions, réitérant, en outre, son appel aux travailleurs de la compagnie à davantage de rationalité afin d'éviter toute perte à la compagnie qui constituent également une perte pour le citoyen et le pays en même temps.