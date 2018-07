12 AFFAIRES TRAITÉES PAR LA JUSTICE EN UN MOIS Alerte à la drogue à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

214 opérations dites coup de poing, ont été initiées par les services de sécurité.

La consommation et la commercialisation de la drogue ne cesse de devenir un fléau, de plus en plus, inquiétant dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le recours à la drogue est en progression constante dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on appris auprès des services concernés. Aucune des 21 daïras n'en est épargnée. Les services de sécurité continuent de mener leurs opérations contre les réseaux de trafic de drogue dans la région en ciblant plus particulièrement les endroits qui semblent être les plaques tournantes de ce trafic. Mais le travail de la lutte contre ce fléau à lui seul reste insuffisant. La sensibilisation demeure l'une des meilleures pistes pour limiter les dégâts et extirper surtout les jeunes de ce danger réel. Les chiffres que rendent publics les services de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou réflètent amplement ce constat alarmant. Ainsi, le bilan rendu public, hier, concernant les activités de la police de Tizi Ouzou durant le mois de juin dernier concernant les infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, fait état de douze affaires traitées. Dans ces affaires, on a enregistré l'implication de 15 individus. Ces derniers ont été présentés au parquet et placés en détention préventive. Par ailleurs, le même bilan fait état, au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures...etc.) 78 affaires mettant en cause 107 personnes, lesquelles ont été présentées au parquet, dont 12 ont été placées en détention préventive et 105 ont été citées à comparaître. La cellule de communication de la sûreté de wilaya précise en outre que, s'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les services concernés ont eu à traiter 49 affaires, mettant en cause 75 personnes, lesquelles ont été présentées au parquet, dont 12 ont été mises en détention préventive, cinq ont été placées sous contrôle judiciaire, 51 ont été citées à comparaître et sept ont été laissées en liberté provisoire. Quant aux affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué), les services concernés ont traité 16 affaires.

45 personnes sont impliqués dans ce genre de dossiers. Ces dernières ont été présentées au parquet: une a été placée en détention préventive, 39 ont été citées à comparaître et cinq ont été laissées en liberté provisoire. S'agissant des atteintes aux bonnes moeurs, quatre affaires ont été traitées durant le mois de juin dernier dans la wilaya. Cinq personnes ont été présentées au parquet dans ce genre d'affaires. Deux ont été placées en détention préventive et trois ont été citées à comparaître. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 214 opérations dites coup de poing, ont été initiées durant la période considérée, ciblant 429 lieux (quartiers sensibles, lieux publics, cafés maures, marchés, gare routière et chantiers de construction). Au total, 4092 personnes ont été contrôlées, 30 ont été présentées au parquet pour divers délits. Il s'agit, entre autres de: détention de stupéfiants, port d'armes prohibées, séjour illégal et d'autres délits. Ces opérations se sont soldées par la mise en détention préventive d'une personne. En outre, en matière de sécurité publique, le service concerné au niveau de la sûreté de wilaya a recensé 39 accidents de la circulation au cours desquels, 54 personnes ont été blessées et une a trouvé la mort. Enfin et s'agissant du suivi et gestion des commerces réglementés, le service de police générale et réglementation a procédé à une proposition de fermeture de débits de boissons, à quatre exécutions d'arrêtés de fermeture de débits de boissons alcoolisées de différentes catégories, à 90 contrôles et suivis de débits de boissons et à 22 exécutions d'arrêtés de fermetures de tous commerces confondus.