NOURIA BENGHEBRIT AU SUJET DES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT "On se doit de déployer davantage d'efforts"

Par Massiva ZEHRAOUI -

La ministre a mis sur la table la nécessité de prendre en charge «les compétences manquantes chez les élèves en difficulté».

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a de nouveau mis l'accent sur l'amélioration de la qualité d'apprentissage dans les établissements scolaires algériens. A ce titre, elle a rappelé que davantage d'efforts doivent être employés par son département dans le but de réaliser cela. Il faut par ailleurs, «une détermination précise des niveaux de compétence à atteindre au niveau de tous les paliers scolaires», a-t-elle indiqué par le biais d'un communiqué publié jeudi dernier.

Ainsi, en marge des travaux de clôture de la réunion du Conseil national des programmes (CNP), Nouria Brenghebrit a également mis sur la table, la nécessité de prendre en charge «les compétences manquantes chez les élèves en difficulté».

Lors de ces travaux, des rapports ont été présentés par les différents présidents des commissions (sciences, mathématiques et technologie, langues, sciences sociales et disciplines d'éveil, et pédagogie), mentionne la même source. Selon le même document, les travaux se sont axés sur «le rapport d'étape du plan d'action du CNP, en termes d'élaboration des différents référentiels généraux et spécifiques, d'apprentissage et d'évaluation (Marwatt), relatifs aux domaines des compétences de la culture mathématique, la culture scientifique et la compréhension de l'écrit». Toujours dans sa politique de réforme de l'école algérienne, entamée depuis l'année 2014, le volet inhérent à la formation des enseignants demeure une priorité pour la responsable du secteur. A cet effet, le ministère de l'Education nationale a annoncé le début de la formation de base en faveur des nouveaux enseignants du cycle primaire. Celle-ci sera donc, dispensée du 25 juillet au 7 août, et «concernera les enseignants qui ont été convoqués à partir de la liste de réserve de 2017, en vue de les préparer en prévision de la prochaine rentrée scolaire.», a-t-on indiqué. A cette occasion, Nouria Benghebrit s'est rendu au lycée, Ibn Haithem situé au Ruisseau à Alger, qui abrite une formation au profit d'un groupe de nouveaux enseignants des paliers primaire, moyen et secondaire, lesquels ont été convoqués à partir de la plateforme numérique dédiée au recrutement, a rapporté l'APS.

La même source précise que la formation se déroule sous la supervision d'inspecteurs.

L'objectif de cette opération est de former les enseignants à faire face à différentes situations qui peuvent se présenter avec les élèves en classe. Nouria Benghebrit a fait savoir que «les ateliers de formation destinés aux nouveaux enseignants de l'année 2018-2019 (primaire, moyen et secondaire) sont programmés à travers le territoire national et portent sur la formation de ces enseignants.

Nouria Benghebrit a encore insisté sur l'importance que représente cette session de formation, dont la durée s'étalera sur 15 jours. Elle consistera à aborder «la partie pratique». Elle soulignera que la formation d'enseignants se poursuivra avec d'autres formations durant les vacances d'hiver et de printemps de l'année prochaine et un «programme approfondi» au profit de ces enseignants.