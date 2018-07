BOUIRA Les citoyens déjouent une tentative de kidnapping

Par Abdenour MERZOUK -

Les faits remontent à la journée du vendredi quand en début de soirée, aux alentours de 20 h, un citoyen handicapé moteur âgé de 34 ans attendait dans le véhicule de son frère aîné, parti chercher des médicaments dans une pharmacie. Un individu monte alors dans le véhicule en marche et démarre vers une destination inconnue. Sitôt l'acte constaté, une alerte générale est donnée et toute la population s'est impliquée en lançant des appels via les réseaux sociaux. Une mobilisation sans précédent est constatée. Dans la totalité des accès environnants, des barrages sont dressés par les citoyens. Moins de deux heures après, le véhicule est immobilisé et le ravisseur arrêté par les populations. Le jeune répondant aux initiales de H.N sera remis aux gendarmes et affirmera avoir voulu voler le véhicule. Il a été présenté, dans la matinée d'hier, au procureur de la République auprès du tribunal de Bouira, qui a ordonné son incarcération préventive au motif de tentative de kidnapping et séquestration sur une personne vulnérable, a-t-on appris auprès de sources judiciaires. Cette affaire repose la nécessité, selon les citoyens, d'ouvrir une sûreté, au niveau de cette localité dont la sécurité est assurée par une brigade de gendarmerie. Au mois de mars dernier dans une lettre adressée à la Dgsn, les citoyens de Ahl El Ksar, avaient attiré l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'intervenir afin de remettre de l'ordre dans les quartiers et autres cités devenues, selon eux, infréquentables, notamment de nuit.