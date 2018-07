LUTTE ANTITERRORISTE, DÉRADICALISATION, CRISE AU MALI ET EN LIBYE Washington et Alger font le point

Par Mohamed BOUFATAH -

Ces questions ont été passées au crible par le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Messahel et le coordonnateur de la lutte contre le terrorisme au département d'Etat américain, Nathan Sales.

L'Algérie est un partenaire fiable et sûr des Etats-Unis. Leur partenariat a énormément gagné en densité et en qualité ces dernières années. La participation du chef de la diplomatie algérienne à la C>onférence sur les libertés religieuses qui s'est tenue à Washington ne pouvait donc prendre fin sans que ne soit abordés avec ses interlocuteurs américains certains dossiers qui ont la particularité d'avoir renforcé leur coopération. «Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu à Washington avec le coordonnateur de la lutte contre le terrorisme au département d'Etat américain, Nathan Sales, en marge de la Conférence ministérielle sur les libertés religieuses», a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Que se sont dits les deux hommes? Les deux responsables qui «ont procédé à un échange de vues sur la coopération bilatérale» dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de la déradicalisation, «se sont félicités de la qualité de cette coopération et ont exprimé leur volonté à la renforcer davantage, notamment dans le cadre des divers mécanismes structurant la coopération politique et sécuritaire entre les deux pays ainsi que dans le cadre du Forum global de lutte contre le terrorisme et du système des Nations unies», souligne la même source. Les crises malienne et libyenne ont inévitablement été au coeur de leurs échanges lorsque la situation dans la région a été abordée. Une occasion pour Abdelkader Messahel de souligner que l'Algérie ne sera pas avare d'efforts pour parvenir à «un règlement politique durable de ces crises. Le patron de la diplomatie algérienne a aussi rencontré le secrétaire d'Etat adjoint pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, David Satterfield, lors de son séjour américain. L'entretien, qui s'est déroulé en marge de la Conférence ministérielle sur les libertés religieuses, «a constitué une opportunité pour les deux parties d'aborder l'état de la coopération algéro-américaine», a indiqué un communiqué publié hier par le MAE. Les deux responsables «se sont félicités de la volonté partagée des deux pays de renforcer et de densifier cette coopération dans tous les domaines» a affirmé le même canal d'information qui a ajouté que la situation en Afrique du Nord ainsi que les derniers développements de la situation en Palestine ont fait l'objet d'un «échange de vues» entre les deux parties. L'Algérie qui demeure contre vents et marées un allié sûr des Etats-Unis en ce qui concerne les causes justes, verrait d'un bon oeil leur position évoluer en ce qui concerne les questions palestinienne et sahraouie. L'Algérie n'est pas avare dans sa contribution en faveur de la paix dans le monde pour particulièrement contrer l'avancée de Boko Haram au Cameroun ou au Nigeria.Le temps a aussi démontré que notre pays a joué un rôle constructif pour faire barrage aux conflits qui ont ravagé le Monde arabe. Qu'il est un partenaire fiable pour les Etats-Unis dans la région Mena mise à feu et à sang par les terroristes de Daesh. En Afrique sa vision triomphe. L'Algérie possède les moyens de son leadership: une armée forte, un renseignement efficace et un savoir-faire en matière de lutte antiterroriste attesté qui lui permettent d'assurer sa sécurité et sa stabilité qui font d'elle un îlot de paix dans la région. La solution politique privilégiée par l'Algérie pour résoudre les crises à travers la planète fait son petit bonhomme de chemin. Que cela soit en Syrie, en Libye, en Irak ou au Yémen, elle a opté pour le dialogue pour mettre fin aux guerres qui les ont ravagés. Une position constante qu'elle s'est pratiquement retrouvée à défendre avec de rares partenaires, qui est désormais confortée par l'évolution de la situation actuelle qui prévaut dans ces pays. Une démarche qui ne laisse pas de marbre l'administration américaine...