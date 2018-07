SOUTIEN AU PRÉSIDENT POUR UN NOUVEAU MANDAT Le FLN en quête d'un large consensus

Par Nadia BENAKLI -

Le SG du FLN assure que son parti va soutenir toute décision émanant du président de la République

Il veut faire adhérer le maximum de partis et d'associations. Le parti majoritaire relance ses contacts pour renforcer le consensus autour de la candidature du président Bouteflika. «Le secrétaire général, Djamel Ould Abbes a fixé tout un agenda de rencontres durant cette semaine avec des responsables des partis politiques», a affirmé Fouad Sebouta, membre du bureau politique. Contacté par nos soins, ce chargé de l'information a indiqué que le parti recevra aujourd'hui les responsables du mouvement El Binaa pour parler de l'initiative de consensus autour de la candidature du président Bouteflika à la présidentielle de 2019. Mardi, c'est au tour du président du parti El Karama de se rendre au siège du FLN pour parler de son adhésion à cette démarche. Idem pour le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, qui sera reçu mercredi par le patron du FLN. Le parti majoritaire ne perd pas son temps. En attendant la décision du chef de l'Etat, il balise le terrain pour garantir un large consensus. «Entre les partis politiques et les associations, nous comptons une trentaine d'adhésions», a avancé le responsable de l'information. Malgré l'adhésion des grands partis alliés et de la Centrale syndicale, le FLN cherche à brasser large en associant le maximum de formations politiques et des organisations de masse. La Ligue nationale des étudiants algériens a également appuyé cette démarche. Le FLN, qui fait la promotion de son projet, a d'ailleurs émis des réserves sur l'initiative du MSP, en précisant dès le départ que le soutien au président est l'une des conditions indispensables pour tout consensus. Le FLN veut jouer un rôle incontournable dans la prochaine échéance électorale. Devant son allié du RND qui essaye de rattraper le retard en faisant du soutien à la candidature de Bouteflika son cheval de bataille, le FLN redouble d'efforts. Son secrétaire général ne rate aucune occasion pour relancer ses appels incessants à la poursuite du processus de développement du pays. Tenant compte de la conjoncture actuelle marquée par les défis qui guettent l'Algérie sur les plans économique et sécuritaire, l'ancien ministre de la Solidarité nationale assure que la candidature du président Bouteflika est une nécessité pour continuer le processus de développement. Le FLN n'a rien laissé au hasard. Afin de contrecarrer toute action ou campagne visant cette démarche, l'ex-parti unique fait un gros plan sur les réalisations concrétisées depuis l'arrivée du président Bouteflika en 1999 jusqu'à nos jours. Une commission au sein de la direction du parti a été chargée de retracer l'ensemble des projets réalisés dans les différents secteurs. A l'instar de certains partis, il lance l'opération de renouvellement des structures du parti au niveau de la base pour mobiliser ses troupes.«L'opération de restructuration des instances du parti vise à élargir la base militante et à se préparer pour la prochaine présidentielle», a avoué le secrétaire général, Djamel Ould Abbès, lors d'une rencontre qu'il a tenue avec les élus et les responsables du parti dernièrement. Le patron du parti a chargé ses cadres d'organiser des rencontres avec les militants, affichant sa disposition à animer des meetings. Ce dernier a d'ailleurs sacrifié son congé pour se consacrer à la campagne présidentielle. «Le congé c'est après la présidentielle», a-t-il soutenu. Ould Abbès assure que son parti va soutenir toute décision émanant du président de la République.