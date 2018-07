LANCEMENT, HIER, DU CONCOURS D'ADMISSION À L'ÉCOLE DES CADETS DE LA NATION DE BLIDA La pépinière des officiers de demain

L'école des cadets de la nation «Chahid Hamoud Zemit» de Blida a organisé, hier le concours d'admission en son sein pour la rentrée scolaire 2018-2019. Cette opération qui concerne toutes les écoles des cadets de la nation au profit de l'Armée nationale populaire, a vu une affluence considérable d'élèves accompagnés de leurs parents dans le but d'être admis dans ces prestigieuses écoles qui forment les futurs officiers de la nation. Le nombre qui se faisait remarquer devant le siège de l'école des cadets de la nation dans la wilaya de Blida, a montré que l'engouement des parents pour que leurs bambins puissent postuler à une place pédagogique au niveau de l'école est une réalité manifeste qui renseigne sur la qualité de l'enseignement et les critères de recrutements et d'admission dans ces écoles de l'élite où tous les moyens sont déployés pour que les potaches puissent bénéficier d'un enseignement de haut niveau et aussi apprendre les règles de la discipline et le sens de l'organisation et de l'obéissance dès leur jeune âge. L'opération d'hier a vu la sélection et l'admission préliminaire pour satisfaire une demande qui ne dépasse pas les 333 places pédagogiques dont 100 cadettes qui sont concernées par la candidature d'admission. La première phase de l'opération a été encadrée de telle sorte que la sélection se fasse de facto et le nombre soit réduit pour se limiter aux besoins et les demandes de l'école quant aux places pédagogiques telles qu'énumérées. Cela se fera sur la base du classement de chaque cadet et chaque cadette en tenant compte du degré de mérite et les moyennes requises lors des examens de fin du cycle primaire et moyen. Le nombre des admis comme candidats et candidates au cycle moyen à l'école des cadets de la nation de Blida est de 595, quant au nombre des admis comme candidats au troisième cycle (lycée) est de 301 pour les garçons et 380 pour les filles en exigeant une moyenne de 16,40 et plus pour les candidats du troisième cycle et 8,80/ 10 et plus pour les candidats du moyen. Il est à rappeler que le nombre de candidats montre une nouveauté dans la société par rapport à la majorité des filles qui accèdent à ce lieu du savoir et l'espace de la formation et de l'enseignement des fondamentaux de la citoyenneté et de la discipline républicaine et l'attachement aux valeurs de la nation. C'est dire que même la société algérienne n'a plus cette image qui ressemble à un cliché préconçu par rapport à la vie militaire et sa rigueur, surtout quand il s'agit d'une fille. Cette conception a été bel et bien remise aux calendes grecques. L'admission est une étape déterminante à travers ses priorités qui ne sont pas fortuites ni relevant de complaisance. Les futurs cadets doivent passer inéluctablement via un examen médical où le candidat sera l'objet d'une consultation exhaustive, l'examen sera appuyé par tous les spécialités médicales, ajouter à cela l'expertise psychologique complète à travers des questions et des réponses en rapport avec les raisons qui ont poussé le futur cadet de choisir l'école avec ce que cela implique comme mode de vie et de discipline. Après que cette étape est terminée, le futur cadet doit passer obligatoirement l'examen de l'aptitude physique. Une fois cette étape terminée, le candidat sera soumis à un examen écrit qui déterminera son sort. C'est cette étape qui est décisive dans la vie du candidat-élève et aussi celui de ses parents. L'école des cadets de la nation n'est plus cette espèce de cliché que l'on veut propager à tort et à travers. Cette institution pédagogique de l'ANP est un instrument hautement élevé en matière des exigences et des objectifs qui sont tracés pour préparer la relève de demain pour un corps aussi important que vital pour l'Etat-nation. C'est une véritable pépinière pour l'institution militaire et aussi pour le pays dans la perspective de consolider la souveraineté et l'unité nationales et une gageure pour la professionnalisation de l'Armée nationale populaire afin de lui permettre de s'insérer dans le giron des armées les plus développées et les plus performantes au plan de la formation et de l'enseignement élevé ou au plan de la consécration de la doctrine du combat qui sied aux grandes lignes stratégiques de l'Etat algérien.