LORS D'UNE FÊTE DE MARIAGE À CONSTANTINE 18 personnes victimes d'une intoxication

Par Ikram GHIOUA -

Pas moins de 18 personnes âgées de 6 à 55 ans ont été gravement intoxiquées dans la soirée du vendredi à samedi, indique un communiqué de la Protection civile transmis à notre rédaction, hier. Les victimes, précise la même source étaient toutes invitées à une fête de mariage à Aïn Smara. Elles ont été transférées ensuite en urgence vers 1 heure 22 minutes vers les centres hospitaliers de Ali Mendjeli et Harricha. Selon la Protection civile, les victimes souffraient de malaise aggravé, spasmes gastriques et coliques spasmodiques suivis de vomissements. Les causes ayant conduit à cette intoxication alimentaire ne sont pas connues, d'où l'ouverture d'une enquête. Par ailleurs, les mêmes services ont enregistré le décès d'un jeune de 23 ans, suite à un accident de la circulation survenu au niveau de la route Soumam situé non loin du stade Hamlaoui. La victime était à bord d'une moto qui a percuté un camion. Un adolescent de 16 ans a été également grièvement blessé au niveau de la tête. Les premiers secours lui ont été pratiqués avant d'être évacué à l'hôpital. C'est le deuxième accident mortel enregistré en une semaine, en effet, un jeune de 32 ans a été mortellement atteint, il y a quelques jours à Djebel El Ouahche sur l'autoroute Est-Ouest vers 4 heures 30 minutes quand il a été percuté par un véhicule devant le tunnel fermé à la circulation. Le corps du défunt sera transporté à la morgue de l'hôpital Ali Mendjeli après constat

du décès du médecin de la Protection civile.