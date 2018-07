LE PERSONNEL DE LA MAINTENANCE DES AVIONS MAINTIENT SA GRÈVE La crise se profile à Air Algérie

Par Massiva ZEHRAOUI

En l'absence d'un dialogue sérieux entre les autorités compétentes et la corporation concernée, la situation de crise n'est pas loin de l'enlisement.

La compagnie aérienne Air Algérie, sera bien sujette, mardi prochain à de sérieuses turbulences. Le Syndicat national des techniciens de la maintenance avion se veut catégorique et compte observer, comme il l'avait prévu, son débrayage. En l'absence d'un dialogue sérieux entre les autorités compétentes et la corporation concernée, la situation de crise n'est pas loin de l'enlisement. Après les déclarations faites par le ministre des Transports, Abdelghani Zalène, au sujet d'une soit soi-disant ouverture des négociations avec les protestataires, le Sntma est vite monté au créneau en démentant les propos du responsable du secteur, en déplorant justement le mutisme des autorités face aux revendications exprimées par les employés de la maintenance. «Depuis quelques jours nous assistons à un ballet médiatique invraisemblable, des discours qui font part de rencontres et de négociations auxquelles nous n'avons jamais été conviés», ont alors souligné ces derniers.

Le conflit qui oppose le Sntma et la direction d'Air Algérie existe depuis un moment maintenant. Le syndicat accuse l'administration de ne pas daigner répondre aux nombreuses sollicitations quant à un débat pouvant aboutir à un compromis. «Nous n'avons pas été contactés par la direction générale et nous n'avons entamé aucune discussion ou négociation concernant nos revendications ou un quelconque sujet, et pourtant nous ne cessons de rappeler que nous sommes à l'écoute pour aboutir à une solution juste à notre égard», est-il souligné dans le communiqué publié par l'entité syndicale. Les mécaniciens et ingénieurs exigent ainsi de leur administration à ce qu'elle mette fin aux disparités qui caractérisent leur grille salariale. Aussi, ces derniers demandent à ce que la situation des ingénieurs recrutés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée soit régularisée au plus vite. A côté de ceci, le Sntma a dénoncé les pressions que ne cessent de subir les travailleurs de ce corps, faisant part à titre d'exemple de ponctions sur salaire sans raison déterminée. Au vu de cette situation, le syndicat (Ugta) des travailleurs de la direction des opérations au sol (Dos) a dressé pour sa part, un constat plutôt inquiétant des conditions que vit la compagnie. La Dos a dénoncé à son tour le mutisme de la direction en dépit de la «gravité de la situation». «Après plusieurs tentatives d'échanges professionnels avec la direction des opérations au sol, nous réalisons que la communication n'est qu'à sens unique, nous sommes face à un mutisme qui laisse place à l'ignorance et au non-professionnalisme, une direction qui refuse une association en bonne et due forme, avec les partenaires sociaux, à savoir le syndicat et le comité de participation, deux entités incontournables et reconnues par les lois de la République, mais occultées», est-il souligné dans leur communiqué. S'agissant de l'aspect légal de la prochaine action du Sntma, le président du syndicat, Ahmed Boutoumi avait estimé que «les employés de la maintenance agissent dans le cadre de la loi, qui plus est, «en exigeant des revendications légitimes». Pour rappel, le syndicat a déposé un préavis de grève à la date du 9 juillet 2018, auprès de la direction générale d'Air Algérie et l'inspection du travail de la wilaya d'Alger. Il a été signalé que le préavis prendrait effet mardi, 31 juillet 2018 à partir de 7h00 du matin, «jusqu'à l'aboutissement des revendications».