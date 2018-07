LE «HAÏK» DANS TOUTE SA DÉCLINAISON ET SA DIMENSION NATIONALE Une technique de camouflage

Par Abdelkrim AMARNI -

pendant la guerre de libération à Alger, se trouvait une femme qui pour la circonstance dissimulait l'arme sous son voile

Un symbole de pudeur utilisé comme un instrument de lutte contre l'occupant.

Symbole de pudeur (soutra), le «haïk» passa peu à peu, et avec art, à un objet de séduction chez les jeunes Algéroises qui le portaient. Nos aînés en témoignent. N'a-t-on jamais vu, disent-ils, une jeune et séduisante femme arranger son voile en montrant subrepticement ses cheveux, ou parfois son buste, souvent en croisant celui qui s'est épris d'elle alors qu'elle étendait son linge ou arrosait son basilic à la fenêtre, pourtant discrète, de sa demeure.

Ensemble, ces mêmes jeunes filles n'hésitaient pas à s'esclaffer parfois bruyamment pour encore mieux attirer les regards et l'attention des jeunes hommes... Certaines femmes se maquillaient et se coiffaient parfois outrageusement et portaient ce voile de manière désinvolte. C'est alors que les familles algéroises de l'époque préférèrent laisser le choix aux jeunes filles de porter, ou non, le haïk car il ne correspondait plus à l'image sobre et discrète de l'époque. Vint alors la révolution, et ce voile fut savamment «instrumentalisé» pour être transformé en «technique de camouflage, en moyen de lutte». Faut-il rappeler aussi que derrière toute action de «Fida» pendant la guerre de libération à Alger, se trouvait une femme qui pour la circonstance dissimulait l'arme du combattant après une action sous son voile ou dans son panier de courses en paille! «Le caractère quasi tabou pris par le voile dans la situation coloniale disparaît presque complètement au cours de la lutte libératrice» après avoir été «définitivement dépouillé de sa dimension exclusivement traditionnelle». Au passage, il faut savoir que ce symbole d'identité et de l'histoire du pays, porté depuis des lustres par la gente féminine algérienne, fut l'objet de moult actes de menaces de la part de l'administration coloniale en renvoyant des femmes musulmanes de leur travail ou par des actes délibérés d'arrachage de voile sur la voie publique par la population européenne. Différentes sortes de «haïk» ont existé à l'époque dont on parle. Le «Haïk El-Kissa», filé de laine fine que portait en hiver l'Algéroise de jadis avec une voilette blanche, finement brodée, appelé «El-aâdjar», dont elle se couvrait la partie inférieure du visage, dissimulant ainsi toutes les couleurs ou mettant en valeur leurs joues et les rondeurs de leur visage ne laissant entrevoir qu'un regard d'un noir langoureux. Cette voilette était souvent brodée (à l'anglaise) ou décorée en «chbika» pour laisser apparaître les contours d'un visage caché.

Nos aînées ont connu aussi le «haïk El-M'remma», un voile plus léger et plus précieux, car tissé de soie pure et strié de fils d'or et d'argent. Il était de qualité supérieure et d'un prix élevé destiné à une certaine catégorie huppée de la «Mahroussa». Ceci incitait inévitablement la femme moyenne à se rabattre sur le «haïk demi-m'remma» qui est tissé de soie et de satin, ce qui en faisait un voile de second choix. Il en existait un autre de moindre qualité encore, car étant tissé uniquement de satin et qu'on appelait «haïk sousti». Plus tard, avec l'arrivée d'une nouvelle matière, un nouveau type de haïk apparut sous l'appellation barbare de «haïk Polyester». Il fit le bonheur des Algéroises surtout en hiver en les protégeant de la pluie Ce bel habit algérois fut alors de plus en plus délaissé par nos femmes pour laisser libre cours au port de tenues dites «islamiques» lesquelles ne correspondent guère à notre culture locale. Dans une étude approfondie, le chahid algérien Frantz Fanon, qualifiait le haïk de «symbole de la résistance à la colonisation» et dont ne se découvrait la femme algérienne que dans la stricte intimité familiale. Pour la petite histoire, mais grande par sa portée, en visite à Alger à l'occasion du centenaire de l'humiliation du peuple algérien par la France, le président français Edouard Daladier, apercevant du haut de sa tribune des silhouettes de femmes voilées en blanc sortir furtivement de leur maison pour vaquer à leurs occupations quotidiennes, s'enquit auprès du «Gouverneur d'Algérie» de l'époque qui lui expliqua ce fait. Daladier lui aurait répondu vertement que «cet accoutrement est un symbole de la résistance qui dénonce un échec lamentable de votre politique». C'était là l'un des premiers signes de résistance de la femme algérienne...symbolisée par Fadhma N'soumer, Hassiba Ben Bouali, Malika Gaïd...et tant d'autres.