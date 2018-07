JUGÉ DÉMODÉ PAR CERTAINS ET PAS CONFORME AUX PRÉCEPTES DE L'ISLAM PAR D'AUTRES : TIZI OUZOU Cet habit d'autrefois

Par Aomar MOHELLEBI -

A l'instar du reste de la majorité des autres régions d'Algérie, la tenue authentique entièrement algérienne, le haïk, a disparu de l'habillement traditionnel féminin à Tizi Ouzou depuis le début des années quatre-vingt-dix avec la montée en flèche de l'islamisme politique. Beaucoup de femmes ont alors fait le choix de troquer cette tenue typiquement algérienne contre le voile dit islamique importé du Moyen-Orient. Pourtant, du point de vue de la pudeur, le haïk algérien ne laissait transparaître que les yeux de la femme et n'avait rien à envier au hijab. Aujourd'hui, dans la ville de Tizi Ouzou, le haïk n'est qu'un lointain souvenir que plusieurs personnes interrogées, hier, ont évoqué avec énormément de nostalgie. Le haïk n'existe plus dans la wilaya de Tizi Ouzou et surtout dans le centre-ville où il était en vogue, plus particulièrement avant l'indépendance, après l'indépendance, durant les années soixante et soixante-dix, se souvient Youcef Merahi, écrivain-poète et spécialiste de la ville de Tizi Ouzou.

Selon l'auteur de plusieurs ouvrages sur la ville de Tizi Ouzou, dont «Almanach de Tizi Ouzou», jusqu'au début des années quatre-vingt-dix, le haïk était encore porté par une bonne partie des femmes résidant dans la ville de Tizi Ouzou. Mais, ajoute notre interlocuteur, depuis le début des années quatre-vingt-dix, le haïk a commencé à connaître le déclin jusqu'à disparaître complètement du paysage de la ville aujourd'hui. En effet, actuellement, on ne peut plus croiser ne serait-ce qu'une seule femme dans la ville de Tizi Ouzou, portant cette tenue pourtant 100% algérienne. Youcef Merahi se souvient que durant les années soixante et soixante-dix et même quatre-vingt, aucune femme, quel que soit son âge ne pouvait sortir du domicile familial, pour une raison ou une autre, sans mettre son haïk, c'était systématique. «A l'époque, une femme qui ne portait pas le haïk, ce qui était extrêmement rare dans la ville de Tizi Ouzou, était qualifiée de civilisée», ajoute Youcef Merahi.

Ce dernier explique que, depuis le début des années quatre-vingt-dix, avec l'avènement de l'islamisme politique, le voile moyen-oriental ou le hidjab a fait de l'ombre au haïk. Pour Youcef Merahi, l'avènement de l'islamisme est l'une des raisons essentielles du remplacement du haïk par le hidjab. Mais, d'autres raisons peuvent aussi s'y ajouter. Youcef Merahi rappelle que le haïk n'est pas confortable car la femme en le mettant ne peut pas disposer de ses bras librement, notamment pour faire des achats dans les marchés et les magasins.

A l'époque, les femmes ne faisaient jamais les emplettes comme c'est le cas aujourd'hui. Elles pouvaient donc tenir leur haïk avec leurs mains sans problèmes. Aujourd'hui, les femmes travaillent et font les emplettes et le port du haïk ne leur permet pas une mobilité des mains. Une raison plus profonde concernant l'abandon du haïk, ajoute l'auteur du «Journal d'un Kabyle», c'est le fait que le référent identitaire algérien est faible. Ceci engendre cette versatilité dans les traditions et cette adhésion quasi systématique de ce qui provient soit du Moyen-Orient, soit de l'Occident.

Car dans la Kabylie d'aujourd'hui, la majorité des femmes est vêtue à l'occidental et elles ne portent ni hidjab ni haïk. Youcef Merahi qui a co-organisé récemment une exposition de photographies sur l'ancienne ville de Tizi Ouzou à la Maison de la culture Mouloud Mammeri a insisté sur le fait qu'il y a eu, à Tizi Ouzou comme partout ailleurs, une évolution naturelle et incontournable dans les moeurs féminines depuis quelques décennies et l'espace public est désormais occupé aussi bien par les femmes que par les hommes alors que dans les années 70 et 60, il était occupé à 100% par les hommes. Ces changements dans le genre de tenues portées par les femmes reflète aussi un fait important: en Algérie, nous ne sommes pas face à une dictature vestimentaire, comme c'est le cas par exemple en Arabie saoudite, ajoute notre interlocuteur. Du moins, du point de vue officiel. Car dans certaines familles et même dans certains groupes sociaux, le hijab moyen-oriental est imposé aux femmes qui sont ainsi obligées de le porter parfois malgré elles.

Ce qui ne semble pas avoir été le cas du haïk purement et typiquement algérien. Puisque ce dernier a totalement disparu presque deux siècles après être apparu pour la première fois dans la ville de Constantine.