IL EMPLOIE PRÈS DE 7 MILLIONS DE TRAVAILLEURS La part du lion au secteur privé

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le chômage touche près de 25% des diplômés universitaires selon l'enquête de l'ONS.

C'est désormais un fait prouvé par la force des chiffres. Employant près de sept millions de travailleurs, le secteur privé est un maillon déterminant dans le processus de diversification de l'économie algérienne. Selon les derniers chiffres rendus publics, hier, par l'Office national des statistiques (ONS), le secteur privé emploie 6,95 millions de travailleurs, soit 63% de l'emploi total en Algérie. Sans compter qu'actuellement, près de 99% des PME algériennes sont privées et 85% de la valeur ajoutée du pays hors hydrocarbures sont créés par le secteur privé. Ainsi, à titre d'exemple, l'économie numérique et l'économie verte en Algérie sont presque totalement portées par de jeunes entrepreneurs issus du secteur privé qui réalise également une bonne partie des programmes gouvernementaux d'infrastructures en tous genres. Les chiffres de l'ONS précisent que les 11,048 millions de travailleurs se composent de 9,073 millions d'hommes (82,1%) et de 1,975 million de femmes (17,9%). Soit une proportion féminine très faible sur le marché de l'emploi. Plus encore, c'est le secteur public qui absorbe 57,4% de la main-d'oeuvre féminine totale contre 42,6% dans le secteur privé. S'agissant de la répartition de la population occupée par secteur d'activité, il est constaté que les plus gros employeurs sont le secteur de la construction avec 1,9 million de travailleurs suivi de l'administration publique (hors secteur sanitaire) avec 1,73 million d'employés, du commerce avec 1,71 million, de la santé et l'action sociale avec 1,56 million, les industries manufacturières avec 1,33 million et de l'agriculture avec 1,14 million, alors que les travailleurs des autres services sont au nombre de 819 000. Par ailleurs, la répartition des chômeurs selon le diplôme obtenu fait ressortir que 680 000 chômeurs n'ont aucun diplôme, soit près de la moitié de l'ensemble de la population en chômage (49,4%). Les diplômés de la formation professionnelle en constituent 25,7% (354.000), alors que les diplômés de l'enseignement supérieur en forment 24,9% (344.000 personnes) à raison de 11% pour les hommes (99.000) et de 51,1% pour les femmes (244.000). En moyenne, six chômeurs sur dix sont des chômeurs de longue durée, soit 59,2% cherchant un poste d'emploi depuis une année ou plus. Les chômeurs sont toutes les personnes âgées de 16 à 59 ans, sans travail et qui ont déclaré être disponibles pour travailler et ont entrepris des démarches sur la période considérée, en vue de trouver un emploi. D'autre part, l'ONS observe que la population qui se situe dans le «halo du chômage» a atteint 1,434 million de personnes en avril 2018, soit une augmentation de 170.000 par rapport à septembre 2017. Les femmes en constituent 56,4%. Le «halo du chômage» est défini comme étant les personnes en âge d'activité (16 à 59 ans), qui déclarent être disponibles pour travailler, mais qui n'ont pas effectué des démarches effectives pour chercher un emploi durant le mois précédant l'enquête, et sont considérées, par conséquent, inactives.