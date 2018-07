LES ARTISANS APPELÉS À S'ORGANISER POUR SAUVER LEURS MÉTIERS "Défendez-vous!"

Par Kamel BOUDJADI -

Cette absence de professionnalisme a laissé une grande place à des amateurs qui ne sont professionnels que dans les opérations de captage des subventions.

Les pouvoirs publics appellent les artisans à plus d'organisation et de mutualisation. Cet appel intervient des années après la mise sur pied d'une batterie de mécanismes d'aides et d'accompagnement juridique et financiers qui ne semble pas donner les résultats escomptés. Au vu du constat sur le terrain, l'appel sonne comme une alarme sur la nécessité vitale de réorienter la politique de développement du secteur de l'artisanat en particulier et du tourisme en général. A Tizi Ouzou, à titre d'exemple, l'ouverture des fêtes de la poterie de Maâtkas et du bijou d'Ath Yenni a été l'occasion pour le wali Mohamed Bouderbali de lancer un appel similaire. «Le développement de l'artisanat, dont la bijouterie est un des principaux éléments, passe nécessairement par l'organisation des artisans qui doivent mutualiser leurs efforts de manière à pouvoir faire face à certaines difficultés, comme celle liée à l'approvisionnement et à la commercialisation. L'une des formules qui peut être appliquée serait la mise sur pied de coopératives, ou d'associations de manière à rationaliser et maîtriser la production dans toutes ses étapes.» L'appel est sans ambages, explicite et clair. Les artisans ne sont pas suffisamment organisés pour affronter les difficultés. Le passage à la commercialisation est un véritable handicap d'où les propositions qu'il a préféré énumérer lui-même.

Cet appel intervient en effet alors que de nombreux mécanismes d'aides et d'accompagnement sont mis en place par l'Etat afin de développer le créneau. «Le développement de la bijouterie, comme d'autres produits artisanaux, bénéficie d'un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics qui n'ont pas lésiné sur les moyens à engager pour assurer sa promotion.

A titre illustratif, nous indiquons que 92 artisans ont bénéficié d'une enveloppe financière qui avoisine 34.000.000,00 DA sur le Fnpaat. S'ajoute à cette aide appréciable l'attribution de nombreux locaux à usage professionnel. De plus, pour la seule région de Béni-Yenni, 152 bijoutiers ont été inscrits au registre des arts et métiers (RAM). En complément aux aides financières accordées, une formation est dispensée aux artisans par le biais de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Cette formation est destinée à initier les concernés aux méthodes de gestion.»En plus de ces enveloppes financières, les pouvoirs publics soucieux d'appuyer et d'encourager le bijoutier comme les autres artisans, ont créé un fond de garantie au développement de l'artisanat. Multipliant les formes d'aides, différents dispositifs (Ansej-Cnac-Angem), ont été mis en place en vue de promouvoir la création de petites entreprises artisanales qui permettent aux jeunes talents d'émerger et de se prendre en charge. Il y a lieu de faire observer que la création d'entreprises bénéficie d'avantages fiscaux appréciables tels que la dispense du paiement de la TVA et de l'IBS sur une période de 10 années. Ainsi, il apparaît que malgré ces sommes faramineuses de financements, le secteur ne décolle pas. Les artisans doivent s'organiser. C'est une nécessité vitale mais pas uniquement dans le seul but de faire face aux difficultés. Cette organisation, même si l'appel ne le dit pas, ouvrira la porte aux professionnels. Cette absence de professionnalisme a laissé la grande place à des amateurs qui ne sont professionnels que dans les opérations de captage des subventions. L'organisation des foires, salons et autres fêtes a toujours obéi à des critères «culturalistes et administratifs» qui empêchent l'entrée en scène de professionnels de l'évènementiel. Ce qui rend caduque et inefficace toutes cette panoplie de fêtes. L'artisan ne profite jamais pour vendre, car les pseudos organisateurs n'ont jamais eu le souci de le mettre devant le plus grand potentiel d'acheteurs dont dispose la wilaya.