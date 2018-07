L'OPÉRATION TOUCHERA 44 WILAYAS 30.000 logements seront distribués en août

Par Madjid BERKANE -

Le ministre de l'Habitat affirme que le programme du président de la République en termes de logements sera réalisé dans son intégralité et dans les délais impartis.

Pas moins de 1400 unités de logements réalisées selon la formule Aadl ont été distribuées hier à Alger, soit 866 unités dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah et 514 dans celle de Aïn El Malha.

La cérémone de remise des clés a eu lieu à la salle omnisports de Chéraga à Alger, en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. «L'opération d'hier a eu lieu dans le cadre du programme tracé par le président de la République, à l'occasion de la fête de l'indépendance, au profit de toutes les wilayas du pays», a précisé Abdelwahid Temmar, rappelant que 56.000 unités ont été distribuées à cette occasion. La distribution du logements va se poursuivre dans les prochains mois, a fait savoir en outre le ministre. «Le mois d'août verra la distribution de 30.000 unités, toutes formules confondues, dans 40 wilayas», a-t-il indiqué. Les logements en question sont réalisés selon les formules 14.700 unités LPL, 3500 Aadl, 7300 logements participatifs, 2200 habitat rural et 230 lots.

Pour le ministre de l'Habitat, le programme du président de la République en termes de logements, sera réalisé dans son intégralité et dans les délais impartis.

Pour ce faire, le premier responsable du secteur de l'habitat a indiqué que son département a pris une batterie de mesures, entre autres, le renforcement des visites d'inspection aux chantiers, la création des commissions de contrôle de la qualité du logement à l'échelle centrale et locale, réactivation des commissions de l'étude des recours, la facilitation des procédures en rapport avec l'ordre de payement.

Le ministère de l'Habitat a fait savoir en outre que des instructions fermes ont été données à ses services, à travers les wilayas, à l'effet de prendre en considération les besoins spécifiques des personnes handicapées dans la conception des logements. Inspectant auparavant certains logements dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, réalisés selon la formule Aadl, Abdelwahid Temmar a indiqué que pas moins de 120.000 logements selon cette formule ont été lancés en 2018. «Ce programme a coûté pour le Trésor public 3, 3 milliards de dollars», a fait observer le ministre. «Le programme de l'Aadl n'est pas lancé dans sa globalité, comme cela été rapporté par certaines sources», a précisé Temmar. Le programme restant sera lancé au cours de l'année 2019. Le ministère de l'Habitat est en train d'attendre la nouvelle loi de finances 2019 pour inscrire ce programme. «La formule Aadl bouffe beaucoup d'argent. Le citoyen ne paye que 25% du coût du logement. Le citoyen doit connaître cela», a insisté en outre le ministre. Interrogé par ailleurs sur le non-raccordement de certains logements devant être réalisés hier au réseau du gaz naturel dans la ville de Sidi Abdellah, Abdelwahid Temmar a indiqué qu'il ne s'agit pas d'une omission, mais juste d'un retard. Le problème a un rapport avec l'incapacité de la société de fabrication des détendeurs, sise dans la wilaya de Sétif, à satisfaire la demande exprimée. «Cette dernière est en train de livrer les détendeurs par quotas. Les bons de commandes sont à son niveau et l'Etat a l'argent nécessaire pour payer l'entreprise», a rassuré le ministre, lançant par la même occasion un appel aux entrepreneurs et aux investisseurs d'investir dans ces créneaux. Questionné par ailleurs sur le respect des normes de la réalisation des logements, le ministre a souligné que tous les logements livrés sont réalisés selon les normes. Les équipes du CTC inspectent les chantiers et relèvent toutes les insuffisances. Interpellés sur le cas de l'appartement dont les murs se sont écroulés à Batna, Abdelwahid Temmar a mentionné que ce cas est une exception. «Les gens qui ont posté cette vidéo sur les réseaux sociaux avaient des intentions malsaines», a-t-il déploré. Le ministre de l'Habitat a fait savoir dans ce sens que la loi en vigueur prévoit l'annulation du contrat avec le promoteur, dans deux situations. La première est lorsque ce dernier accuse un retard dans la réalisation de son projet et la deuxième a trait à des défauts dans la réalisation du projet. Abdelwahid Temmar a profité par ailleurs de l'occasion pour rappeler que les matériaux de construction utilisés dans les projets de l'habitat sont tous locaux. «C'est une fierté pour l'Algérie», s'est réjoui le ministre, appelant les citoyens à apprécier cet exploit à sa juste valeur. Au sujet de la l'étroitesse constatée encore dans les logements réalisés selon la formule LPL, le ministre de l'Habitat a indiqué que l'Etat ne peut pas faire mieux, pour l'heure, dans cette formule. Le logement social n'a pas pour vocation de procurer un confort pour son bénéficiaire, mais juste un toit.