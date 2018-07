JUGÉ DÉMODÉ PAR CERTAINS ET PAS CONFORME AUX PRÉCEPTES DE L'ISLAM PAR D'AUTRES Le haïk fait de la résistance

Par Saïd BOUCETTA -

Habit traditionnel par excellence, le haïk a quasiment disparu au fur et à mesure que l'Algérie s'ouvrait au reste du monde. D'abord assimilé à une arriération sociétale au coeur des années 70 où la tendance était au «progressisme» un peu à l'occidental, ce bout d'étoffe qui continue, malgré tout, à peser dans la conscience sociale de tout le peuple algérien, s'est vu victime d'une offensive culturelle et cultuelle, au tout début des années 80.

Il était considéré, à l'époque, par les adorateurs de l'islam afghan comme l'illustration d'une dérive religieuse qui ne devait pas avoir de place au sein de la société. Acculé par les «conservateurs», poussé par les islamistes radicaux et même modérées, le haïk qui avait déjà mauvaise presse pour des raisons diamétralement opposées, a subi la nouvelle agression venue de l'Orient et a été décrété illicite par les intégristes. Il n'entrait pas dans le «cahier des charges» de la musulmane version ex-FIS, Hamas, Ennahda et autres acteurs politiques et sociaux qui ont tenté d'imposer leur vision à la société et ses habits à la femme algérienne. Les années 90 ont fini par le mettre totalement hors-jeu. Il ne constituait plus une référence. A quelques exceptions près, il n'était plus porté par les Algériennes. Mais face à cette disparition de l'espace public, le haïk s'est réfugié dans la mémoire collective des Algériennes et des Algériens aussi. Il était, pour nombre de citoyens, inconcevable d'oublier un pan très important de notre histoire.

Le haïk est certes sorti de nos vies, pas seulement sous les coups de boutoir de l'intégrisme, mais aussi parce qu'il n'est plus pratique dans la vie moderne. Sa destinée était de se blottir quelque part dans les mémoires de nos mères et grands-mères. On aurait aimé que l'Algérienne trouve elle-même le substitut et ne soit pas influencée par des intégristes.

Il faut dire, cependant, que malgré tout, le haïk arrive à trouver, encore aujourd'hui, ses espaces d'expression et ses défenseurs, parmi la jeunesse. Une belle revanche contre celles et ceux qui y ont vu une entrave à l'invasion islamiste.