SQUAT DES PLAGES ET ACCIDENTS DE LA ROUTE La gendarmerie investit le terrain à Béjaïa

Par Boualem CHOUALI -

Cette campagne a été guidée par le premier responsable de la gendarmerie de la wilaya de Béjaïa, le lieutenant colonel Ababsia Redha, récemment installé.

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Béjaïa a entamé, depuis avant-hier samedi, une campagne de sensibilisation contre les accidents de la route et le squat des plages. Les deux opérations ont été menées parallèlement. La première est orientée en direction des usagers des différentes routes nationales de la wilaya en général, mais particulièrement en direction des conducteurs des camions et des bus de transports en commun d'une part et surtout les motocyclettes. D'autre part, cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'initiative lancée par la Gendarmerie nationale intitulée «Oui pour des vacances sans accidents», qui s'étalera jusqu'à la mi-août prochain. Cette campagne, qui a touché dans sa première journée deux circonscriptions, à savoir El Maghra dans la commune de Boukhlifa et Lota dans la commune de Souk El Tennine, consiste à expliquer aux conducteurs l'importance du respect du Code de la route dans la prévention routière relative aux accidents, notamment. Des dépliants sur les sanctions prévues dans la législation en vigueur et des statistiques des accidents, appuyés d'images, sont également distribués aux conducteurs afin de les amener à adopter un comportement adéquat sur les routes. La campagne touchera, durant cet été les points de contrôle et les barrages fixes de Béjaïa, notamment dans sa côte-est qui enregistre beaucoup plus d'accidents durant la saison estivale. Cette campagne a été guidée par le premier responsable de la gendarmerie de la wilaya de Béjaïa, le lieutenant colonel Ababsia Redha, récemment installé dans ses fonctions de commandant du groupement de Béjaïa qui déclare à cet effet que la lutte conte les accidents de la route sera désormais l'une de ses missions essentielles à Béjaïa «Comme vous le savez, la sensibilisation contre les accidents figure également dans les missions de la Gendarmerie nationale, qui oeuvre, à travers ces campagnes, à incruster la culture du respect du Code de la route chez les usagers de la route en général et les conducteurs de poids lourds et des moyens de transports en commun notamment, mais surtout chez les motocycles», nous a déclaré le lieutenant-colonel Ababsia Il ajoutera. «En effet, Nous avons beaucoup plus visé les motocyclettes où la majorité des conducteurs néglige le port du casque ce qui engendre à chaque fois des accidents très graves. Sans verser dans les mesures coercitives, nos éléments ont animé une campagne de sensibilisations envers ces conducteurs de motos en leur prodiguant des conseils tout en insistant à chaque fois sur l'impératif de porter obligatoirement des casques d'une part, et de respecter le Code de la route pour préserver leur vie et celle des autres».

En outre, sur l'autre volet relatif à la lutte contre le squat des plages, un important dispositif de la Gendarmerie nationale a été déployé, dans la même journée du samedi, à Lotta et à El Maghra sur la côte-est de Béjaïa dans le but de déloger des groupes de squatters qui dictent leur loi aux baigneurs sur les plages de la région. Plusieurs infractions ont été enregistrées sur les deux points inspectés. Plusieurs espaces ont été libérés après avoir procédé à la désinstallations des tentes et autres parasols planté aux abords des plages. «C'est un phénomène qui touche toutes nos plages au niveau national. Pour être sincère avec vous, il ne sera pas aussi facile de l'éradiquer rapidement, mais nous y procédons progressivement avec l'aide de tout le monde, les autorités locales et la société civile pour faire de nos plages un lieu de détente et de distraction pour les familles algériennes, notamment les plus démunies d'entre elles. nous n'avons pas mené une coopération coup-de-poing, mais nous avons opté pour la sensibilisation en premier lieu, avec une ferme intention de sévir si jamais il y a récidive», nous avoue le premier gendarme de la wilaya de Béjaïa.