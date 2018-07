RÉSEAUX SOCIAUX La nouvelle "arme" des islamistes

Par Walid AÏT SAÏD -

Des dérapages inadmissibles qui montrent la dangerosité des réseaux

Ayant bien compris la force de cette «arme» de destruction massive, ils sont devenus des pros du domaine, n'hésitant pas à recourir aux «fake -news» et à la manipulation qui vire souvent à de graves dérapages...

Après avoir perdu la bataille dans le monde réel, les islamistes tentent de revenir par le virtuel! En effet, ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus leur terrain de prédilection. Bien cachés derrière leurs écrans, ils y déversent leur frustration et débitent leurs discours haineux. Mais pas seulement! Ayant bien compris la force de cette «arme» de destruction massive, ils sont devenus des pros dans la manipulation. C'est même leur nouvel arsenal de guerre...Ils ont dans ce sens créé des pages Facebook aux noms très populaires et très populistes tels que «One two three, viva l'Algérie» ou encore «Radio-Trottoir»... qui sont vite devenus des moyens incontournables de la Toile algérienne, comptabilisant plusieurs centaines de milliers de membres.

Le contenu de ces pages était au début des plus légers, très divertissant d'où le succès fulgurant qu'elles ont connu. Mais ils se sont vite radicalisés! Il aura suffi qu'ils s'installent durablement dans les PC des citoyens, pour qu'ils commencent à distiller à dose homéopathique, des messages à connotation politique pour ne pas dire religieux. Cela avant de devenir carrément des pages de propagande pour les islamistes. A l'exemple de l'été dernier, où ils avaient lancé une campagne virulente contre les... maillots de bain! Ou encore à la fin de l'année où ils s'étaient attaqués aux Algériens qui célèbrent les fêtes de fin d'année et même le «Mawlid Ennaboui) (Naissance du prophète Mohamed Qsssl). Cet été, ils sont bien évidemment revenus à la charge avec les inepties habituelles que sont les maillots de bain et la taille des jupes des femmes. Toutefois, leur discours a pris un virage dangereux en passant d'une ridicule propagande à de la manipulation. C'est le cas avec la fameuse histoire de l'annulation des concerts à Ouargla, Jijel et Sidi Bel Abbés. Les appels au boycott de ces événements ont été lancés à travers les réseaux sociaux. Les relais islamistes en ont fait un lavage de cerveau à des jeunes «égarés».

Utilisant la religion comme fonds de commerce, ils les ont «chauffés» à blanc pendant plusieurs jours afin de les envoyer «rétablir les bonnes moeurs». Cela non sans les «encadrer» sur place et veiller à ce qu'ils fassent une prière collective pour «purifier» l'endroit, photo oblige! Il faut bien immortaliser le moment pour faire du «buzz» avec une belle photo où tous les ingrédients du populisme et de la sale propagande sont réunis. Sur le Web, il n'en faut pas plus pour faire d'un simple «fait divers» un véritable événement national. Chose qu'ont bien comprise ces commerçants de la religion, qui n'hésitent pas à recourir aux fameux «Fake -news». Le mensonge sur le Web ne compte pas... où, comme ils le disent si bien, et comme dit l'adage populaire «li daroura ahkem» (la nécessité fait loi). Cela reste, toutefois, de bonne guerre.

Ce qui est par contre grave, ce sont les dérapages de certaines de ses pages qui appellent à la «chasse» des femmes en bikini et des buveurs d'alcool. Certains demandent à leurs membres de prendre en photo ceux qu'ils qualifient de «kouffar» (mécréants, Ndlr) pour les humilier devant le reste du peuple.

D'autres vont carrément plus loin en leur demandant de leur donner une bonne leçon, du vitriol sur le visage des femmes y est notamment recommandé! Des dérapages inadmissibles qui montrent la dangerosité des réseaux quand ils tombent entre les mains...d'idiots!