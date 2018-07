LUTTE CONTRE LES CRIMES TRANSFRONTALIERS 727 commissions rogatoires émises en 3 ans

L'Algérie a émis au cours des trois dernières années, 727 commissions rogatoires internationales dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière, a annoncé, hier, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Dans une allocution clôturant sa visite d'inspection au siège de l'Ecole supérieure de la magistrature de Koléa (wilaya de Tipasa), le ministre a indiqué que l'Algérie a connu en matière de coopération judiciaire, notamment sur le volet relatif à l'extradition et à l'émission des mandats d'arrêt, «une évolution notable» au cours des dernières années.

Il a relevé, dans ce contexte, que «durant la période s'étalant de juillet 2015 à juillet 2018, il a été procédé à l'émission de 727 mandats d'arrêt ayant permis l'arrestation d'individus recherchés par la justice dans des pays étrangers, ainsi que l'enclenchement des procédures pour leur extradition», outre «l'émission de 39 demandes d'extradition et de 281 commissions rogatoires internationales et la réception de 277 autres».

Ce bilan, qui a été révélé par le ministre, intervient dans le contexte de la lutte contre la criminalité, dans le cadre de la mondialisation, car, poursuit le ministre, le crime transfrontalier «est devenu parmi les plus dangereux crimes qui menacent les sociétés dans leur intégrité, et ce, pour multiples raisons, principalement les déplacements accrus des individus, l'émigration clandestine, l'augmentation des activités des organisations terroristes internationales, ainsi que la prolifération du phénomène du trafic international des drogues».