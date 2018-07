POUR 30 MILLIONS DE CENTIMES Il tente d'égorger un enfant avec une lame de rasoir

Les histoires d'argent peuvent pousser à l'irréparable. C'est le cas de le dire pour le drame qui s'est déroulé, mercredi dernier, à Baraki, dans la banlieue algéroise. Un homme de 54 ans a, en plein jour, balafré un enfant de six ans avec une lame. En réalité, le quinquagénaire voulait égorger le petit mais ce dernier a été plus rapide. L'effroyable agression a eu lieu en pleine rue alors que l'enfant de six ans sortait du café de son père pour rentrer au domicile familial. Il a été surpris par un ami de la famille qui lui a sorti une lame de rasoir et a tenté de l'égorger. Le petit a esquivé le coup mais a eu le visage entaillé du bout de l'oreille jusqu'à la bouche. Un deuxième coup a été donné par l'agresseur qui, cette fois, va taillader les veines du petit. Ce dernier, tenace, va réussir à s'enfuir et rejoindre, en sang, son père sur son lieu de travail en criant: «Le monstre noir est derrière moi.» Après avoir retrouvé ses esprits, il raconte toute l'histoire au père qui reconnaît de suite l'agresseur. Une plainte a été déposée. «C'est un sans nom patronymique que j'avais pris en sympathie et que j'avais fait travailler chez moi», rapporte le père. Le criminel a vite été arrêté par les services de sécurité. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, se contentant de se justifier: «Il me doit 30 millions de centimes. Je ne voulais que mon argent!». Le père nie toute cette histoire. Le petit ange, lui, portera à vie les stigmates de ce crime qui a perdu tout sens de l'humanisme...