JOURNÉE MONDIALE DE LA DIGNITÉ DES VICTIMES DE LA TRAITE DES PERSONNES Notre pays au premier rang

Par Madjid BERKANE -

en plus du fait d'avoir ratifié les conventions onusiennes, continentales et régionales relatives à la traite des personnes, elle a procédé à la mise en place d'un Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes.

A l'instar des autres pays du monde respectant les conventions onusiennes, l'Algérie a célébré, hier, la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des personnes. La cérémonie qui a eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères(AE), a été une occasion pour les intervenants de réaffirmer le respect de l'Algérie pour ses engagements onusiens et son respect pour les droits de l'homme. Le directeur général des relations multilatérales auprès du ministère des AE Rachid Beladhane qui a ouvert la rencontre a indiqué dans son allocution que, bien que la question de la traite des personnes soit nouvelle pour l'Algérie tant elle est provoquée par la situation instable dans la région du Sahel, cette dernière a pris toutes les dispositions nécessaires pour être à la hauteur de ses engagements onusiens. L'Algérie a, en plus du fait d'avoir ratifié les conventions onusiennes, continentales et régionales portant la traite des personnes, procédé, fera remarquer Rachid Beldhane, à la mise en place d'un Comité national de la prévention et de lutte contre la traite de personnes. «Ce comité qui travaille sous la supervision du Premier ministre s'est vu accorder tous les moyens nécessaires pour son fonctionnement», a-t-il affirmé. Pour coordonner ses efforts avec ceux des instances onusiennes, l'Algérie a accepté l'ouverture d' un bureau de l'Office des Nations unies de lutte contre la drogue et la criminalité(Onudc) sur son territoire. Par ailleurs, l'Algérie a renforcé les lois dont elle dispose en la matière et a mis de nouveaux outils de travail à la disposition des magistrats. Intervenant pour sa part, le président du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, Mourad Adjami est revenu sur les missions du comité. Il a indiqué qu'entre autres missions confiées au comité, la veille sur l'application de la politique du gouvernement en la matière, le suivi du respect des engagements onusiens sur le terrain, la proposition de la révision en permanence des lois en vigueur, l'élaboration d'un rapport annuel sur la situation et l'élaboration des statistiques au sujet des cas de traite des personnes enregistrés... etc. Le comité en question est composé de 20 membres représentant les différents ministères et autres organismes. De son côté la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Benzerrouki Fafa, a souligné que la question de respect des droits de l'homme a toujours été d'une importance capitale pour l'Etat algérien, et ce, depuis son accession à l'indépendance. La déclaration internationale des droits de l'homme a été prise en compte depuis la Constitution de 1963. La Constitution et les lois algériennes concernant la question des droits de l'hommes sont spécifiques selon Fafa Benzerrouki. Elles ne parlent pas de l'Algérien, mais de personne. Ceci dit que lesquelles lois ne garantissent pas uniquement la dignité pour l'Algérien, mais pour toutes les personnes se trouvant sur son territoire, faisant allusion aux dernières critiques qu'a subies gratuitement l'Algérie au sujet du traitement des migrants subsahariens. S'exprimant ensuite, la présidente du Croissant-Rouge algérien(CRA) Saïda Benhabylès a fait savoir que le respect des droits et de la dignité humaine sont ancrés dans les traditions ancestrales de la société algérienne. L'Algérie n'a pas de leçons à recevoir de personne. La présidente du (CRA) s'est dit par ailleurs contre la célébration occasionnelle de la Journée de la traite des personnes. Cette méthode ne s'avérera jamais salvatrice. Ce qui pourrait mettre fin au fléau de la traite des personnes, c'est l'étude des origines de ce fléau. «L'origine du phénomène du trafic d'êtres humains, sont les guerres», dira-t-elle. S'exprimant pour sa part au nom de l'Onudc, Anna Tsistina a indiqué que l'Onudc apprécie beaucoup les efforts de l'Algérie allant dans le sens. En guise de reconnaissance, l'Onudc s'est engagé à accompagner l'Algérie dans ses efforts, et ce, par des sessions de formation au profit des cadres des différents ministères et du personnel des médias.