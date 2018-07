ALORS QUE «84% DES ALGÉRIENS DE MOINS DE 30 ANS SONT PRÊTS À S'EXPATRIER» "L'Algérie attire des cadres internationaux"

Par Mohamed TOUATI -

«La Tunisie, le Benin, la France, l'Arabie saoudite ou encore la Norvège sur la liste des pays dont les travailleurs souhaitent venir en Algérie.»

D'après le communiqué d'Emploitic parvenu à notre rédaction, une enquête mondiale, ayant sondé 366 000 personnes à travers 197 pays, menée par Boston Consulting Group(BCG) a conclu que «les talents internationaux sont de plus en plus attirés par l'Algérie». Cette étude a été effectuée par le BCG, un cabinet international de conseil en gestion et stratégie d'entreprise en collaboration avec The Network, le réseau mondial qui regroupe les plus grands sites de recrutement, dont Emploitic, la plus importante agence de l'emploi en ligne en Algérie. L'enquête fait également ressortir qu' «en termes d'attractivité des talents, l'Algérie fait un bond de la 114 ème place en 2014 à la 83 ème en 2018 parmi 197 pays concernés par ce classement». Les talents qui convoitent l'Algérie viennent des quatre coins du monde: «Les Tunisiens viennent en tête des nationalités qui souhaitent venir travailler en Algérie. D'autres pays comme le Benin, la France, l'Arabie saoudite ou encore la Norvège font partie de la liste des pays dont les travailleurs souhaitent tenter une expérience professionnelle en Algérie», est-il relevé. Cette étude note aussi que «84% des Algériens sont prêts à s'expatrier pour un emploi».«Parmi les candidats algériens déclarés à l'expatriation, 84% sont des jeunes de moins de 30 ans», est-il relevé. «Ils sont 86% dans la communauté des universitaires (licence, master doctorat ou équivalent) à avoir répondu favorablement à la question du départ à l'étranger. «Les opportunités d'apprentissage et de formation, les possibilités offertes pour le développement de la carrière et la stabilité financière des employeurs» sont citées parmi les premières raisons qui poussent ces cadres à s'expatrier. D'autres motivations d'ordre personnel sont évoquées: «Découvrir d'autres horizons,, une nouvelle culture ou un nouveau mode de vie.» Où est-ce que les Algériens voudraient s'expatrier?. «Les Algériens prêts à tenter la mobilité, placent en tête de leur choix de destination le Canada, la France et l'Allemagne. Viennent ensuite les Emirats arabes unis, le Royaume-Uni, la Belgique. Trois autres destinations sont citées: le Qatar, la Suisse et l'Espagne. Qui sont les Algériens touchés par l'étude de BCG?Les données sur les interviews en Algérie ont été recueillies auprès de 27% de femmes, et 71% d'hommes. Les personnes de 27 ans à 37 ans ont participé en majorité à l'étude. Les interviews ont visé une population cible majoritairement universitaire et diplômée, des bacheliers et étudiants ont aussi participé au sondage. Les employés dans les filières industrielles et manufacturières, ceux du secteur public ou ceux travaillant dans l'administration des affaires sont plus fortement représentés dans l'enquête de Boston Consulting Group. Pour rappel, créé en avril 2006 à travers le dispositif Ansej, Emploitic est un organisme de placement des travailleurs agréé par l'Etat et l'Anem. Il est aussi membre d'une alliance internationale «The Network» regroupant les plus importants sites d'emploi dans 135 pays.