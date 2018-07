CHÔMAGE, INFLATION, EXPORTATIONS, DÉFICIT COMMERCIAL... paris d'Algérie

Recul du taux de chômage

Peu d'experts ont parié sur une réactivité de l'Algérie dont la trésorerie a été mise à mal par la dégringolade des prix du pétrole.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia qui pilote les directives du chef de l'Etat pour faire face à la crise financière peut se targuer de l'avoir fait baisser d'un cran tout en battant en brèche les prévisions alarmistes, celles du FMI en l'occurrence. Peu d'experts ont parié sur une réactivité de l'Algérie dont la trésorerie a été mise à mal par la dégringolade des prix du pétrole. Le recours au financement non conventionnel pour équilibrer le budget de l'Etat et éviter au pays l'endettement extérieur ne furent non seulement pas vu d'un bon oeil par les instances financières internationales, les institutions de Bretton Woods (Fonds monétaire international et Banque mondiale), notamment mais aussi par la plupart des spécialistes qui voyaient en cette option une inflation galopante à deux chiffres au moins. L'Algérie allait-elle être atteinte par le syndrome vénézuélien? C'est ce qu'on lui a prédit en tous cas. N'en déplaise à tout ce beau monde, ces noirs desseins n'allaient pas l'atteindre. Mieux encore, elle allait faire la démonstration que les choix pour lesquels elle a opté étaient appropriés et dans le sillage d'une remontée exceptionnelle des cours du pétrole que son économie demeurait d'une robustesse à toute épreuve. Faut-il rappeler au demeurant que l'Algérie a été la cheville ouvrière du rebond significatif des prix du pétrole. C'est en effet suite à une initiative diplomatique sans précédent initiée par le président de la République que s'est tenu un sommet de l'Opep le 28 septembre à Alger qui allait déboucher sur un accord d'une baisse de 1,8 million de barils par jours de la production des pays producteurs Opep-non Opep. Une mesure qui a permis au baril d'évoluer à un niveau qui augure de lendemains plus sereins que ceux qui nous sont promis. Hier vers 15h15 heure algérienne, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 75, 53 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 77 cents par rapport à la clôture de vendredi. Alors que le brut texan rebondissait au-dessus des 70 dollars. Ce qui ne peut contribuer qu'à une amélioration notoire de la situation financière du pays. Son déficit commercial a été réduit de près de moitié. Il s'est chiffré à 2,956 milliards de dollars au 1er semestre 2018, contre un déficit de 5,657 milliards de dollars durant la même période de 2017. Soit un recul du déficit de 47,75% a indiqué le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes dans un raépport publié le 22 juillet dernier. Une conjoncture à laquelle ont largement contribué les hydrocarbures qui ont constitué l'essentiel des exportations et ont permis d'engranger 18,516 milliards de dollars pour les six premiers mois de 2018 contre 16,652 milliards de dollars pour la même période de 2017. Autre performance remarquable: l'inflation qui atteint 4,6% à la fin du mois de juin malgré le fait que la planche à billets ait tourné à plein régime. Non seulement l'endettement intérieur qui allait générer de l'inflation s'est avéré faux et agréable surprise il s'en est même suivi dans son sillage l'effet inattendu inverse. L'inflation qui était de 6% en octobre 2017, de 5,6% en décembre 2017 et de 5,2% en janvier 2018 est passée à 4,6% à la fin du premier semestre de l'année en cours. Se situant sous les prévisions de la loi de finances 2018, confectionnée sur la base d'un baril à 50 dollars, qui l'a fixée à 5,5%. Une des nouvelles les plus réconfortantes réside dans le recul du taux de chômage. Un défi constant auquel sont confrontés de plein fouet les nations les plus industrialisées. L'Algérie a réussi contre vents et marées à le faire reculer. De 11,7% en septembre 2017 il est passé à 11,1% en avril 2018 contre 11,7%. Soit un recul de 0,6 point. Autant de batailles que le gouvernement a engagées. Va-t-il les remporter? Encore trop tôt pour l'affirmer. Ce qui est sûr c'est qu'il ne les a pas perdues. Il a même marqué des points...