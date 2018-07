SAÏDA BENHABYLÈS, PRÉSIDENTE DU CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN, À L'EXPRESSION "nous dérangeons"

Par Madjid BERKANE -

Connue pour son franc- parler, Saïda Benhabylès ne mâche pas ses mots quand il s'agit de défendre l'Algérie. Dans ce bref entretien, elle dit ce qu'elle pense au sujet du phénomène de la traite des personnes. Elle revient aussi sur les dernières accusations exprimées contre l'Algérie quant au rapatriement des réfugiés subsahariens.



L'Expression: L'Algérie a été accusée récemment par de nombreuses ONG de maltraitance à l'égard des réfugiés. Quelle est la part de vérité d'un tel procès?

Saïda Benhabylès: Vous avez raison de le qualifier de procès, car elles (accusations) ne peuvent être qualifiées autrement. La politique de l'Algérie à l'égard des réfugiés est irréprochable. Elle est basée sur l'hospitalité et la solidarité. Cette politique émane des traditions ancestrales de la société algérienne. Ce qui justifie à mon avis l'hostilité de ces ONG à l'endroit de l'Algérie est le fait qu'elle ait toujours refusé de s'ingérer dans la politique interne des pays et de cautionner l'invasion des peuples. Pour revenir aux conditions du transport des réfugiés subsahariens, je tiens à réaffirmer que ces derniers ont été transportés dans de bonnes conditions. Tous les rapatriés ont eu droit en effet à des visites médicales et à de la nourriture. Les rapatriés ont eu même droit à des cadeaux (71 kg de nourriture et autres objets).



L'Algérie célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la traite des personnes. Le CRA dispose-t-il à son niveau de statistiques?

Nous avons enregistré sept cas en 2017. Ils concernent tous les réfugiés subsahariens. Lesquels ont fait objet de maltraitance avant leur entrée sur le territoire algérien. Ils ont été victimes de l'arnaque des passeurs. Ils ont été jetés en plein désert par ces passeurs. Fort heureusement que les victimes se sont adressés au CRA à leur arrivée. Ce dernier leur a offert de l'assistance et de l'aide avant qu'il ne soit trop tard.



Vous venez d'affirmer que derrière le phénomène des réfugiés, il y a un trafic et un commerce florissant. Pouvons -nous avoir plus d'explications?

Absolument, en disant cela, je n'ai fait en réalité que reprendre les déclarations du gouvernement du Niger lequel a, dans une lettre adressée au gouvernement algérien en 2014, affirmé qu'il y a des réseaux au Niger qui tirent des bénéfices de ces flux, et ce, en les encourageant à recourir à la mendicité et à la prostitution en Algérie. Je tiens à rappeler que lors du transfert des réfugiés vers leurs pays d'origine, nous avons recensé 6000 enfants sans accompagnateurs.



Vous avez indiqué lors de votre intervention aujourd'hui que la célébration de la Journée mondiale de la traite des personnes n'est pas la solution. Pouvez-vous nous éclairer davantage?

Oui, la célébration de cette journée est loin d'être la solution. La solution est de s'attaquer à l'origine du mal. Le phénomène de la maltraitance des personnes a pour origine la prolifération des guerres. Ce sont ces dernières qui provoquent l'instabilité, la pauvreté et la prolifération de tous les fléaux. Continuer à célébrer cette journée sans s'intéresser au fond du problème est une fuite en avant et une perte de temps.