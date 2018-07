AFFAIRE DES 700 GRAMMES DE COCAÏNE SAISIS AU PORT D'ORAN Des officiers des douanes devant le juge

Par Mohamed BOUFATAH -

Une affaire aux ramifications et connexions multiples

«La quantité de drogue a été saisie sur un passager qui voyageait depuis le port d'Alicante en Espagne.»

Le juge d'instruction près le tribunal d'Oran a convoqué et entendu jeudi dernier six officiers et agents de douanes exerçant au niveau de l'inspection divisionnaire des douanes au port d'Oran, dans le cadre de l'affaire de 700 grammes de cocaïne saisis le 17 juillet dernier au port de la capitale de l'Ouest. Cette saisie est survenue alors qu'une délégation parlementaire dirigée par le député du FLN, Abdelhamid Si Afif, président de la commission des Affaires étrangères, a effectué une visite au port d'Oran pour s'enquérir des conditions d'accueil des émigrés. A titre de rappel, les services des douanes au niveau du port d'Oran, ont saisi récemment une quantité de 700 grammes de cocaïne. La quantité de drogue dure a été saisie sur un passager de nationalité algérienne qui voyageait depuis le port d'Alicante en Espagne. Commerçant de son état, le mis en cause, apparemment récidiviste en matière d'acheminement de marchandises prohibées, a dissimulé la drogue à bord de son véhicule de marque Renault Kangoo. Arrêté, le suspect a été présenté devant la justice pour répondre de plusieurs chefs d'inculpation, particulièrement la possession et le trafic de drogue. Pour rappel, c'est au niveau du même port d'Oran que les garde-côtes de la façade maritime d'Oran ont saisi, le 29 mai dernier, une énorme quantité de 701 kilogrammes de cocaïne. L'affaire qui continue à défrayer la chronique a donné lieu à d'autre affaires liées au blanchiment d'argent, la corruption et le trafic d'influence. Dans cette affaire aux ramifications et connexions multiples, le principal accusé, Kamel Chikhi alias El-Boucher, a entraîné dans sa chute des personnalités, des responsables politiques et militaires. Le juge d'instruction du pôle pénal spécialisé d' Alger, en charge de cette affaire a entamé depuis quelque temps les auditions de plus d'une vingtaine de suspects en détention, dans le cadre de cette affaire. Les demandes de mise en liberté provisoire de ces derniers ont été rejetées par la chambre d'accusation. Le fils de l'ex-Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, l'ancien maire de Ben Aknoun, le fils d'un ancien wali de Relizane, le chauffeur personnel de l'ex-patron de la Dgsn, Abdelghani Hamel, le procureur du tribunal de Boudouaou et son adjoint, figurent parmi les prévenus. Les audiences se poursuivront tout l'été jusqu'au mois d'octobre prochain. 12 autres prévenus, actuellement en détention, dont les chefs des services de l'urbanisme de Kouba, de Aïn Benian, de Draria, de Chéraga et de Hydra, les conservateurs du foncier de Hussein Dey et de Bouzaréah, deux contrôleurs de la Conservation foncière de Hussein Dey, un fonctionnaire de la Conservation foncière de Bouzaréah et un architecte de la direction de l'urbanisme d'Alger, actuellement en détention, sont également sur la liste des auditions. Le juge d'instruction, qui attend le retour des commissions rogatoires délivrées au Brésil et en Espagne, n'a pas encore entendu les six prévenus dans le cadre de l'importation de cocaïne.