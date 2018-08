FIÈVRE APHTEUSE Acquisition de 2 millions de doses de vaccin

Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a attribué un marché pour l'acquisition de deux millions de doses de vaccin dans le cadre du dispositif de lutte contre la fièvre aphteuse. Lors d'une réunion de travail consacrée à l'évaluation de la situation concernant la fièvre aphteuse et au dispositif mis en place à l'occasion de l'Aïd El Adha, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Kamel Chadi, a exhorté les vétérinaires à appliquer les lois en vigueur, pour freiner l'«extension» de ce virus à d'autres régions. Pour endiguer la progression de la maladie, les éleveurs doivent, selon lui, s'abstenir à l'achat d'animaux, de laisser leurs bêtes sur place et de signaler les cas suspects de fièvre aphteuse. Kamel Chadi a rappelé qu'un dispositif de lutte contre cette maladie virale a été mis en oeuvre dès l'apparition du premier foyer, qui a été signalé le 21 juin 2018, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il a rappelé que le virus a touché 10 wilayas: Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Tipasa, Médéa, Oum El Bouaghi, Bordj Bou Arréridj, Chlef et Blida.