SPECTACULAIRE CAMBRIOLAGE D'UNE BIJOUTERIE À TOUDJA Les assaillants armés courent toujours

Par Arezki SLIMANI -

Aux différents cambriolages de maisons et de commerçants enregistrés en ce mois dans différentes régions de la wilaya, s'est ajoutée l'attaque à main armée d'une bijouterie à Toudja pour créer un climat de psychose.

L'attaque d'une bijouterie en plein jour dans la commune de Toudja et la facilité avec laquelle les cambrioleurs, lourdement armés, se sont évaporés dans la nature, ont créé un climat de psychose, déjà une réalité, à la suite de nombreux cambriolages de domiciles, signalés ces jours-ci au niveau de la capitale des Hammadites. Ville paisible, choisie souvent pour la sécurité qui y règne, exception faite des fermetures de routes, la crédibilité de la ville de Béjaïa prend ces derniers jours un sacré coup. Avant-hier, un groupe armé et cagoulé s'est emparé en plein jour d'une quantité importante de bijoux dans un local. Arrivés au milieu de l'après-midi à bord d'un véhicule léger, les assaillants n'ont pas pris beaucoup de temps pour dévaliser cette bijouterie qui venait d'être approvisionnée par son propriétaire la veille, selon les témoignages locaux. La valeur des bijoux volés, n'étant pas encore déterminée, reste lourde. Entre 13 et 14 heures, cinq hommes encagoulés garent leur véhicule devant la bijouterie. Ils s'incrustent dans le local, dont le propriétaire n'était pas sur les lieux, mais vraisemblablement dans son arrière-boutique. Ayant constaté la présence de ces individus, il n'eut pas le courage de se montrer.

Les assaillants se servent en toute quiétude avant de prendre la fuite, tirant des coups de sommation, probablement pour apeurer toute tentative de les pourchasser. Ils s'évaporent sur le champ en direction d'une destination inconnue. Alertés, les gendarmes arrivent sur les lieux. Ils ne feront que constater les dégâts et surtout la peur des gens. Une enquête est ouverte. Les cambrioleurs sont toujours activement recherchés. Seront-ils arrêtés? On n'en sait rien pour le moment. Mais toujours est-il que depuis le début du mois, des vols par effraction sont signalés régulièrement.

Le dernier en date a touché un domicile à Talla Markha où plusieurs millions de dinars ont été subtilisés. Dans le même quartier plusieurs domiciles ont été visités par les cambrioleurs. Il y a une dizaine de jours, un autre domicile à Dar Nacer, sur les hauteurs de la ville et un bar-restaurant à la Plaine ont reçu la visite de cambrioleurs.

Les vols se multiplient en ce mois de juillet. Personne n'est en mesure d'expliquer cette recrudescence d'actes de vandalisme et de vols dans une ville qui a pour réputation d'être sereine et très sécurisée en la matière. Serait-ce la conjoncture des vacances? Les cambrioleurs ne se sont jamais autant aventurés. Leurs cibles sont toujours préalablement choisies. Ce qui explique l'importance des butins et surtout la facilité dans l'accomplissement des forfaits. Cette situation était hier sur toutes les lèvres et suscite des inquiétudes grandissantes.

Les habitants et les commerçants sont angoissés d'autant plus qu'aucune arrestation n'a eu lieu dans les rangs de cambrioleurs ces deux dernières semaines, exception faite de certains dealers et voleurs à la tire et autres pickpockets, dont ceux du quartier Séghir qui s'en prenaient à des personnes âgées