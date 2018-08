ALIMENTATION EN EAU POTABLE Des promesses qui s'évaporent...

Par Hasna YACOUB -

En avril dernier, le ministre des Ressources en eau a assuré que la crise de l'eau potable qui a touché certaines régions du pays en 2017 ne se reproduira pas l'été prochain. Cet engagement de Hocine Necib a été fait lors de sa visite marathon de deux jours dans la wilaya de Tizi Ouzou où il s'était échiné à expliquer le programme d'action mis en place par son département à l'effet d'assurer un meilleur accès des populations à cette denrée. Necib avait alors mis en avant le programme national de financement complémentaire de 31 milliards de dinars visant à améliorer progressivement l'alimentation en eau potable (AEP) à partir de juillet 2018 et avait cité aussi l'importante pluviométrie de cet hiver qui a permis aux barrages d'atteindre un taux de remplissage de 63%. Ce qui devait donc permettre une meilleure alimentation des populations. Pour la ville de Tizi Ouzou, Hocine Necib a été formel: l'été sera tranquille et la population n'aura pas à revivre le calvaire de 2017. Et cela grâce à l'enveloppe de 200 milliards de centimes, allouée par le gouvernement au profit de la population locale de la région permettant la mise en place d'un programme d'investissement visant l'amélioration de l'AEP au niveau de la wilaya. Or, il semble bien que les assurances du ministre n'ont d'effets que celui de l'annonce, puisque des centaines de citoyens des villages de Tizi Ouzou continuent de protester devant les sièges de l'Algérienne des eaux. Les habitants de Takana, Tigzirt, Azeffoun, Maâtkas, Ath Douala, Tizi Ghennif, Bouzeguène et bien d'autres, endurent depuis au moins le début du mois de juillet en cours, le calvaire de l'indisponibilité de l'eau potable. Quelle explication le ministre peut-il donner à cette situation? Va-t-il réussir à trouver un faux-fuyant pour justifier l'incompétence! En 2017 et à l'est du pays, les habitants avaient également vécu le supplice. A l'époque le ministre avait minimisé la gravité de la situation et évoqué la mauvaise pluviométrie qu'a connue le pays les deux dernières années. L'explication donnée par ce membre du gouvernement n'est pas convaincante car l'Algérie connaît des périodes répétées de sécheresse et un tel commentaire ne peut renseigner que sur l'absence d'une stratégie à long terme dans le secteur. Mais admettons que la sécheresse peut être à l'origine du calvaire d'une dizaine de wilayas, comme cela a été le cas en 2017, cet été, de l'aveu même du ministre, les barrages sont bien remplis. Quelle est donc la raison de la pénurie d'eau? Canalisations vétustes, panne de pompe ou travaux de réfection? Quelle qu'elle soit l'explication qui sera donnée, elle ne pourra justifier la situation désastreuse dans laquelle ont été abandonnées des centaines de familles durant un été caniculaire et des plus suffocants.