UN COMMERÇANT TUE UN AUTRE À ORAN Un proche de la victime se venge et écrase le meurtrier

Par Hasna YACOUB -

La population de Sidi El Bachir, à l'est d'Oran, a vécu un dimanche d'horreur. Tout a commencé avec une altercation entre deux commerçants du marché des fruits et légumes. L'altercation s'est vite transformée en bagarre et les deux hommes qui en sont arrivés aux mains ont été séparés, dans un premier temps, par les citoyens. L'un des «bellicistes» n'a pas jugé que l'incident était clos puisqu'il est revenu, quelques heures plus tard, pour donner un coup de poignard mortel à son rival. Il n'aura cependant pas le temps de jouir de ses représailles puisqu'un proche de la victime va, sans réfléchir, venger le membre de sa famille. Il monte alors dans sa voiture et se dirige directement vers l'agresseur qu'il va tout simplement écraser. L'agresseur est actuellement dans le coma. En quelques heures et en raison de la colère, souvent injustifiée, la vie de trois hommes a basculé et pour toujours.