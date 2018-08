SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DES PLAGES La Gendarmerie aux aguets

Par Massiva ZEHRAOUI -

Si la période estivale rime avec tranquillité pour beaucoup de citoyens algériens, celle-ci n'est pas de tout repos pour les services de la Gendarmerie nationale. Ces derniers ont eu à traiter, durant la période s'étalant du 1er juin au 22 du mois en cours, quelque 237 affaires liées à la sécurisation et contrôle des plages en été, a indiqué un communiqué de ce corps. Il est signalé que les affaires en question ont été recensées au niveau de 14 wilayas du pays. Le plus grand nombre des affaires traitées par les unités de la Gendarmerie nationale a été ainsi enregistré dans les wilayas d'Oran, avec 63 affaires, Annaba avec 41 affaires et enfin Tipasa où 38 affaires ont été traitées. Les actions entreprises par la gendarmerie dans les différentes plages ont débouché sur la saisie de 1444 parasols, 828 tables, 2497 chaises et 38 tentes. Les mêmes opérations se sont soldées par l'arrestation de 37 personnes. La même source a précisé que parmi toutes ces affaires, «125 sont relatives à l'exploitation illégale des plages, 53 sont liées à l'exploitation illégale des parkings, en plus de 59 affaires concernant l'exploitation illégale des colonies de vacances».

Par ailleurs, les estivants ont pu profiter de leurs journées au niveau des différentes plages du pays sans être confrontés à des incidents d'ordre majeur ou susceptibles de nuire à leur tranquillité. C'est donc, dans une relative quiétude que ces derniers passent cette période. L'affluence des citoyens depuis le début du mois de juin dans les différentes plages que compte le pays a été cette année encore très important. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé en juin dernier, la mise en oeuvre d'un plan d'action pour la saison estivale de cette année. Celui-ci consiste «à réunir les conditions nécessaires à la réussite de cette saison et à relancer le tourisme, en tant que secteur productif, sur lequel il faut miser comme alternatif économique, passant par la valorisation des biens des collectivités locales en vue d'en augmenter les revenus», avait indiqué le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui. L'autre but de la mise en place d'un tel plan est de donner une impulsion pour l'essor du tourisme, qui est placé comme l'une des priorités du gouvernement. Concernant l'exploitation illégale des plages, les collectivités locales ont décidé de se pencher sérieusement sur la question, et ont évoqué l'installation d'une commission nationale chargée du suivi de la saison estivale. Les autorités compétentes avaient largement insisté sur le fait que la gratuité des plages constitue un volet très important dans la politique touristique de l'Algérie. Ceci, en insistant par ailleurs, sur l'affichage des prix de location au niveau des plages, ainsi que sur l'importance de l'organisation des parkings automobiles. Nouredine Bedoui a pour sa part, indiqué que les estivants ont le plein droit de disposer des plages comme bon leur semble.