APRÈS AVOIR ELIMINÉ 4 TERRORISTES, L'ARMÉE BOUCLE LES MASSIFS DE SKIKDA Les forces héliportées entrent en action

Par Ikram GHIOUA

L'Armée nationale populaire continue d'enregistrer des résultats probants dans le cadre de la lutte antiterroriste.

La population, selon des sources locales, s'est mobilisée aux côtés de l'ANP pour informer sur tous mouvements suspects.

Le sang de nos valeureux soldats a encore coulé dans une tentative d'attaque dans la région de Bessi, daïra de Azzaba, à 35 km de la ville de Skikda, heureusement repoussée à temps, minimisant la perte d'un nombre plus important de militaires. Quatre parmi eux avaient rendu l'âme sur les lieux après l'explosion d'une bombe de fabrication artisanale et trois autres succomberont à leurs blessures plus tard dans la soirée de lundi à l'hôpital de Skikda. L'on compte une dizaine de blessés qui ont été pris en charge au niveau du centre hospitalier de Azzaba avant d'être transportés vers l'hôpital militaire de Constantine. Suite à cette tentative d'attaque, un renfort qui s'est aussitôt organisé a, lors d'un accrochage, abattu quatre sanguinaires, alors qu'un cinquième a été arrêté, l'opération suit son cours jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse.

Selon des sources sécuritaires, le groupe terroriste était composé d'une vingtaine de criminels qui ont agi sous les ordres du tristement célèbre Abdelmalek Droukdel, alias Abou Mossaâb Abdelouadoud. Ce présumé chef d'Al Qaïda au Maghreb islamique, actuellement terré dans les maquis de la Tunisie, en compagnie de ses proches collaborateurs. La nouvelle ne manquera pas d'attrister les Algériens qui étaient tous sous le choc en se réveillant hier matin sur la triste nouvelle, exprimant leur vive émotion sur les réseaux sociaux et condamnant l'acte barbare de la horde sauvage. Un acte incompréhensible qui intervient comme une onde de choc pour perturber la quiétude et la paix enfin retrouvées. Un coup médiatique comme pour dire que la paix acquise après tant d'années de sacrifice est remise en cause, notamment que cet acte intervient en une période estivale où les citoyens s'adonnent au plaisir des vacances. Le but est de semer le doute, néanmoins cet objectif est loin d'être atteint, la population est plus que jamais résolue à rester autour de son armée. L'engagement du peuple derrière son armée est irréversible, un facteur ne devant pas échapper aux ennemis de l'humanité et de la vie, ceux-là même à qui on donnera le titre de vampires, car jamais rassasiés de voir le sang des Algériens couler, sont pourchassés par les militaires dans cette région. Des forces héliportées sont entrées en action pour localiser la position de ces criminels dont la composante a pris plusieurs directions pour leurrer les forces de l'ANP, néanmoins armée d'une longue expérience, elle a en un temps record et travaillant durant toute la nuit à quadriller un important périmètre sur plusieurs km en dressant un dispositif hermétique pour clouer les terroristes dans une superficie bien maîtrisée.

Nos sources confient que les militaires en action sont déterminés à venir à bout de ce groupe qui a récemment sévi dans cette zone, raison pour laquelle d'ailleurs, le commandement de la 5e Région avait déclenchée cette opération de ratissage. Des barrages fixes et mobiles de la Gendarmerie nationale sillonnent toute la zone concernée. La population, selon des sources locales, s'est mobilisée aux côtés de l'ANP pour informer sur tous les mouvements suspects. Quant au groupe terroriste qui a trouvé refuge dans cette région, il est connu des services de sécurité. Un groupe composé de 20 éléments dont la plupart sont originaires de Constantine et fichés. Ils sont très mobiles et changent de position tous les deux ou trois mois. L'on s'attend dans les heures à venir que le nombre de terroristes abattus soit revu à la hausse dans la mesure où un assaut sera donné et que les forces héliportées soient entrées en action.

En revanche, l'Armée nationale populaire s'est distinguée tout au long des années 2018 et 2017 par une lutte multiforme et sans répit contre les trafiquants en tous genres, dans la lutte antiterroriste et contre la contrebande. Une distinction traduite par des résultats positifs sur le terrain et qui renseigne à plus d'un titre sur la faillite absolue des criminels. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, il a été établi au courant des six derniers mois de 2018 que le nombre de redditions a atteint les 70, s'ajoute à ce chiffre la vingtaine enregistrée durant le mois de juillet, soit 90 terroristes ont été désarmés jusqu'à ce jour.

Ces opérations se poursuivent toujours, selon des sources très bien informées pour la reddition d'autres terroristes. Ce saignement au sein des groupes criminels informe et dévoile l'implosion dans sa structure. Même avec le soutien des narcotrafiquants et la contrebande, les groupes terroristes sont de plus en plus isolés.

Des sources très au fait des donnes actuelles et de la conjoncture au niveau de cette zone et dans la sous-région avaient confié à L'Expression que ces opérations reflètent, à ne pas en douter la détermination de toutes les composantes de l'ANP, notamment les unités chargées de la lutte antiterroriste, à assainir le pays des restes de ce fléau, et confirme également l'efficacité de la stratégie clairvoyante adoptée par le Haut Commandement de l'ANP à travers ses démarches et initiatives, à l'instar des multiples appels à la repentance, afin de rejoindre la bonne voie et regagner la société.

Rien que la semaine passée et en l'espace de trois jours, l'ANP a arrêté deux terroristes et 18 éléments de soutien, alors que cinq se sont rendus. Ce résultat renseigne sur la détermination de l'ANP à en finir avec les résidus du terrorisme afin de laisser place à la paix. Depuis le début du mois de juillet, le nombre de terroristes ayant déposé les armes s'élève à 17.

L'Armée nationale populaire a été aussi exemplaire en 2017 avec l'élimination de 90 terroristes, selon le bilan annuel du ministère de la Défense nationale, et 40 autres, dont cinq femmes, ont été arrêtés et 203 autres éléments de soutien aux terroristes interceptés.