À PROPOS DE SA RENCONTRE SURPRISE AVEC OUYAHIA Les précisions de Ould Abbès

Par Mohamed BOUFATAH -

il n'y a aucun conflit ni différend aussi insignifiant soit-il entre lui et Ahmed Ouyahia, qualifié de vrai homme d'Etat.

La rencontre-surprise tenue avant-hier au Palais du gouvernement a été «convenue entre le secrétaire général du FLN et le secrétaire général du RND», a déclaré Djamel Ould Abbès en marge de la rencontre avec la délégation du parti El Karama, dans le cadre des rencontres de consultation menées avec les différentes formations politiques. Le patron du FLN a affirmé que «cette rencontre n'a obéi à aucune injonction venue d'en haut». «Nos contacts avec Ahmed Ouyahia dans le cadre des échanges de points de vue sur la situation générale du pays sont permanents car le FLN en tant que colonne vertébrale de l'Etat et première force politique du pays constitue la majeure partie de la base du gouvernement au Parlement et au niveau des assemblées élues locales», a indiqué Ould Abbès. En outre, il a soutenu qu'«il n'y a aucun conflit ni différend aussi insignifiant soit-il entre lui et Ahmed Ouyahia, qualifié de vrai homme d'Etat et sa formation, le RND, d'allié, grâce auquel le gouvernement dispose d'une majorité absolue et confortable au Parlement. «Rien ne nous sépare», a-t-il réitéré. En réponse à une question sur une supposée intention de Ahmed Ouyahia d'afficher sa formation comme locomotive de la campagne pour un autre mandat en faveur du président sortant, il répond «que Ahmed Ouyahia ait projeté de rencontrer Amar Ghoul le président du TAJ en août prochain, relève de son droit le plus absolu, mais il faut dire qu'il prétend conduire les consultations pour un mandat supplémentaire au profit du président de la République». Dans le même ordre d'idées, il dira «aucune alliance politique n'est envisagée car le président Bouteflika,qui est le président de tous les Algériens, est soutenu par le peuple...». Sur un autre plan, il appuiera que «s'il a annoncé ostentatoirement le soutien du FLN au gouvernement, c'est parce que le Premier ministre a été nommé par le président de la République, qui est également président du parti». En fait, l'hôte du FLN, le président du parti El Karama,

M. Benhamou, transfuge du MSP, d'El Islah et ex-député du FNA de Moussa Touati, a déclaré que «sa formation politique a annoncé son soutien au président de la République depuis sa création en 2012». Outre son soutien au FLN, il a annoncé qu' «il rejoint le choeur constitué par le FLN, RND, Ugta pour exhorter à son tour le président à briguer un autre mandat pour sauvegarder la stabilité et la sécurité du pays ainsi que de poursuivre son oeuvre». Par ailleurs, le FLN rencontrera, aujourd'hui, le président de l' ANR, Belkacem Sahli. Pour rappel, les deux responsables du FLN et RND ont affirmé avant-hier qu'ils «oeuvreront de concert pour soutenir leur candidat, le Président Abdelaziz Bouteflika et lui fournir un appui solide s'il répond favorablement à cette requête». Ahmed Ouyahia avait indiqué s'être entretenu avec le SG du FLN en tant que «deux partis alliés, ayant la même orientation concernant le choix national et le but suprême qui est l'intérêt de l'Algérie». Ces dénominateurs communs ont fait que les deux formations politiques adoptent «la même démarche vis-à-vis de toutes les questions, y compris la question importante de l'avenir, à savoir la présidentielle», a-t-il ajouté. «Nous serons, avec d'autres forces, un soutien fort s'il répond favorablement à cette requête», a-t-il affirmé.