DÉPLOIEMENT SANS PRÉCÉDENT DU GOUVERNEMENT À QUATRE SEMAINES DE LA RENTRÉE SOCIALE 10 ministres sur le terrain

Par Nadia BENAKLI -

Les ministres qui sont restés en poste donnent la nette impression d'être hyperactifs

Au dernier tournant de la fin du mandat présidentiel, l'Executif devra mener à bon port tous les projets-phares.

A un jet de pierre de la rentrée, le gouvernement ne chôme pas. Les ministres qui sont restés en poste donnent la nette impression d'être hyperactifs, tellement leurs agendas sont remplis. Il ne se passe pas un jour, sans que l'on apprenne que la totalité du gouvernement est sur le terrain. La cadence est très soutenue et les objectifs assignés à ce déploiement, qui peut paraître exceptionnel, est de boucler le quinquennat sur les chapeaux de roue. La mission de l'actuel gouvernement, le troisième de l'actuelle mandature du président de la République prendra fin dans quelques mois. La prochaine rentrée sociale sera sa dernière. De fait, les ministres savent qu'ils n'ont plus d'«autres cartouches». Dans l'ensemble des secteurs, il reste du travail à finir. De grands projets à réceptionner et qui couronneront l'oeuvre présidentielle.

En un mot comme en mille, les ministres sont condamnés à faire vite et bien. Ils se sont imposés un rythme de travail accéléré. Visite d'inspection, réunion de coordination, des conseils interministériels, des activités sont annoncées au quotidien. Les ministres sont sommés de faire aboutir tous les dossiers en suspens et veiller à la réception des projets dans les délais fixés. Malgré les grandes chaleurs, les représentants du gouvernement n'ont pas hésité à se rendre même dans le Grand Sud pour s'enquérir des préoccupations de la population et d'inspecter les projets en chantiers. Les détenteurs des portefeuilles de l'intérieur, l'énergie, l'habitat, le tourisme, l'agriculture, les transports, l'enseignement supérieur sont les secteurs qui ont carburé pour pallier l'absence de leurs collègues partis en congé le 15 juillet dernier. De mémoire d'observateur l'on a rarement vu un tel niveau d'activité, en cette période de l'année. Mais, il est clair que c'est la conjoncture qui impose son rythme aux membres de l'Exécutif. Au dernier tournant de la fin du mandat présidentiel, l'équipe devra mener à bon port tous les projets-phares. La Grande mosquée d'Alger, le nouvel aérogare de l'aéroport international d'Alger, l'extension de la ligne de métro et de la ligne ferroviaire reliant la capitale à l'aéroport, sont autant de dossiers urgents qui mobilisent plusieurs ministres dans la capitale. Mais le chantier du quinquennat va bien au-delà de la wilaya d'Alger. Les ministres sont ainsi amenés à faire les quatre coins du pays. Et pour cause, le très ambitieux programme de logements impose au ministre de l'Habitat d'être présent partout pour hâter la réalisation de dizaines de milliers d'unités.

On notera également les établissements scolaires, qui sont autant de chantiers qui font le centre d'intérêt du gouvernement en ce moment. En vue de s'assurer de l'état d'avancement des travaux et de presser les entreprises à respecter les délais, les ministres ont investi le terrain.

Le ministre des Transports, Abdelghani Zalène, s'est rendu samedi dernier au chantier d'extension de l'aéroport international d'Alger. Ce dernier s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux. «Le taux de réalisation global est de 88%, tandis que le taux d'avancement des travaux au niveau du bâtiment central s'élevait à 99%», a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse. Selon lui, la cadence de réalisation de la nouvelle aérogare est en avance d'un mois par rapport aux délais fixés, a fait savoir le ministre, relevant que l'Entreprise de gestion de l'aéroport d'Alger avait entamé la formation des agents et des techniciens chargés de la gestion de cette nouvelle structure. Le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, est également à cheval. Sachant que le logement constitue une promesse électorale majeure du président de la République, le ministre met les bouchées doubles et la distribution, récemment de 14.000 logements de type Aadl à Alger, atteste de l'intérêt qu'accorde l'Exécutif à ce dossier. 3,3 milliards USD ont été débloqués pour la concrétisation du programme 2018 portant sur la réalisation de 120.000 logements. L'effort sera maintenu, puisqu'il est clairement annoncé qu'un nombre important de logements seront inscrits dans le cadre de la loi de finances 2019. «L'Etat continuera à accorder des aides considérables en matière de logement pour améliorer la situation sociale des citoyens», a-t-il affirmé.

Le projet de la Grande mosquée d'Alger a fait également l'objet de plusieurs visites d'inspection effectuées par les représentants du gouvernement.

Ces trois ministres et l'ensemble de leurs collègues du gouvernement sillonnent le pays et semblent veiller sur le secteur, partout sur le territoire national. On les retrouve à El Oued, Laghouat, Ouargla, Khenchela et dans la quasi-totalité des wilayas du pays.