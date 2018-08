BILAN DES INCENDIES DE FORÊTS 1100 hectares ravagés

Par Madjid BERKANE -

Ce bilan est ainsi de très loin meilleur que celui de l'année dernière à la même période.Ce bon bilan ne permet pas toutefois de crier victoire. L'été est loin d'être terminé.

Le bilan des incendies de forêts pour les mois de juin et de juillet de cette année peut être qualifié de très bon. En effet, seulement 1100 hectares ont été ravagés depuis le début de l'été, soit le 1er juin. Ledit bilan a été rendu public avant-hier par le directeur général des forêts(DGF) Ali Mahmoudi. Ce bilan est ainsi de très loin meilleur que celui de l'année dernière à la même période. Le mois de juin de l'année dernière a vu en effet l'incendie de 8000 hectares. Le bilan de l'été de l'année dernière était de 54 000 hectares. «Les wilayas qui ont été le plus touchées par les incendies de forêts cette année sont Batna, Khenchela et Souk Ahras. Elles ont vu la perte de 900 hectares», a fait savoir Ali Mahmoudi. Les wilayas ayant l'habitude d'être le théâtre des incendies jusque-là, à savoir Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Skikda, El Tarf, Ain Témouchent sont épargnées. Ce bon bilan ne permet pas toutefois de créer victoire pour le directeur général des forêts. L'été est loin d'être terminé. «Même si ce bilan est bon et pas alarmant. Il n'en demeure pas moins que la menace est persistante et plus forte que lors des années précédentes», a fait observer le DGF depuis la wilaya de Relizane où il était en visite. «Les précipitations tardives, jusqu'au mois de juin dernier, n'est pas un bon indice. Elles ont contribué au développement du couvert végétal, notamment les broussailles denses», a-t-il souligné. Le faible bilan des incendies de forêts enregistré jusque-là est par ailleurs, faut-il, le relever, le résultat d'un travail sérieux effectué à la fois par la direction générale des forêts et les services de la Protection civile.

La DGF a procédé cette année, en effet, à l'ouverture de plusieurs pistes. Cela a permis à ses équipes d'effectuer des patrouilles à l'intérieur des espaces forestiers et des maquis. Celles-ci ont permis d'éteindre en temps opportun de nombreux foyers d'incendie. Par ailleurs, la DGF a procédé bien avant le début de l'été, dans le cadre du plan d'urgence, au renforcement de ses effectifs et de ses équipements. Pour sa part, la Protection civile a pris de nombreuses dispositions. En plus du renforcement de son équipement, en acquérant de nouveaux avions bombardiers et autres équipements, la Protection civile a procédé au renforcement de ses effectifs, en ouvrant plusieurs concours de recrutement. «Les besoins de la Protection civile et de la direction sont désormais une priorité pour le gouvernement», a indiqué récemment Nouredine Bedoui depuis la wilaya d'El Tarf. «Le couvert végétal est une richesse qui n'a pas de prix. L'Etat ne ménagera aucun effort pour la sauvegarder», a souligné le ministre, appelant les walis à être à la disposition de ces deux directions.