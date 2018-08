RASSEMBLEMENT SURPRISE DES TECHNICIENS DE LA MAINTENANCE Aucune perturbation à Air Algérie

Par Massiva ZEHRAOUI -

cet arrêt de travail «n'a nullement affecté le déroulement des activités d'enregistrement et d'embarquement»

Le Sntma avait indiqué pas plus tard que le 30 du mois en cours, que la grève qui étaitcensée se tenir depuis le début de la matinée d'hier, avait été gelée.

Le rassemblement inopiné des travailleurs de la maintenance d'Air Algérie, observé hier, n'a pas eu de graves répercussions sur la programmation des vols. C'est ce qu'a indiqué le directeur de la division des affaires générales de la compagnie nationale, Reda Toubal Seghir: «Suite à l'appel du bureau du syndicat de la maintenance (Sntma), publié sur sa page Facebook, invitant le personnel affilié à un rassemblement massif le 31 juillet 2018 au niveau de la base de maintenance de l'aéroport Houari Boumediene à partir de 7h00 du matin, un arrêt de travail d'une durée de deux heures a été observé», a-t-il ainsi déclaré à l'APS. Il a affirmé par ailleurs, que cet arrêt de travail «n'a nullement affecté le déroulement des activités d'enregistrement et d'embarquement des passagers, ni le départ des vols». Le responsable a en outre tenu à démentir toutes les informations diffusées par certains médias et qui font état de paralysie totale de l'aéroport de Houari Boumediene. Il a insisté dans ce sens en soutenant que «toutes les activités se sont déroulées normalement.»

Encore faut-il rappeler que le Sntma avait indiqué pas plus tard que le 30 du mois en cour, que la grève qui était censée se tenir depuis le début de la matinée d'hier, avait été gelée. Et ce, suite à la décision de la cour de justice de Dar El Beïda qui a décrété le caractère «illégal» de ce débrayage. Une décision qui a d'ailleurs été accueillie peu chaleureusement par les représentants des mécaniciens de la maintenance. Le secrétaire général du Sntma avait insisté sur le fait que cette décision «n'a aucun fondement juridique mais doit être respectée».

Pour rappel, le syndicat en question a fait l'objet de deux plaintes d'Air Algérie. La première en référé pour non-respect du délai juridique du préavis de grève de 21 jours fixé dans la convention collective et la deuxième auprès de la Chambre sociale. Un jugement concernant l'affaire en référé avait été prononcé dimanche. Il a été décidé de geler la grève jusqu'à ce que la deuxième affaire introduite par Air Algérie auprès de la chambre sociale soit tranchée, a-t-on signalé.

Les revendications des mécaniciens de la maintenance s'articulent autour de l'aspect salarial de cette catégorie de travailleurs. Il s'agit notamment du respect des clauses contenues dans la convention collective de 1999, signée entre la direction d'Air Algérie, ainsi que de ses partenaires sociaux. Le Sntma est monté au créneau afin d'exiger un retour à une justice salariale comme stipulé dans ladite convention.

Les travailleurs de la maintenance réclament entre autres, que la grille de classification soit respectée par leur administration.