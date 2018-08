ARRÊTÉ À LA FRONTIÈRE AVEC LA TUNISIE 20 ans et 2 millions d'euros en poche

Procédant à un contrôle routinier d'un véhicule touristique s'apprêtant à franchir la frontière, vers la Tunisie, les services de la douane à Tébessa ont découvert le pot aux roses. Ils ont effectués une saisie record de devises: deux millions d'euros découverts sous forme des liasses de billets dans des caissons dissimulés sous les sièges avant de la voiture. Le véhicule de tourisme immatriculé 12 de marque Hyundai, était conduit par un jeune homme âgé à peine d'une vingtaine d'années, a rapporté le site on line ObservAlgérie, citant des sources bien informées.Les agents de la douane de la wilaya de Tébessa, ont décidé d'approfondir la fouille du véhicule, suite au comportement suspect du chauffeur. Le mis en cause a été arrêté et son dossier transféré à la justice.

Selon le règlement strict fixé par la Banque d'Algérie et publié au Journal officiel, il est noté que toute personne, résidente ou non-résidente, transportant des sommes d'un montant égal ou supérieur à 1000 euros en provenance ou à destination de l'étranger, doit en faire la déclaration auprès de la douane.