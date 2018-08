RÉSULTAT DU PREMIER SEMESTRE 2018 LG se réjouit des ses ventes mondiales

Le géant LG Electronics a enregistré des recettes de 13,9 milliards de dollars grâce à ses ventes mondiales et des bénéfices d'exploitation de 715,1 millions pour le deuxième trimestre de 2018. Au cours de ce deuxième trimestre, ses ventes ont augmenté de 3,2%, tandis que les bénéfices d'exploitation ont augmenté de 16,1%, par rapport à la même période l'année d'avant. La forte profitabilité des appareils ménagers, des solutions d'air et des produits haut de gamme de divertissement à domicile, a compensé les pertes d'exploitation enregistrées au niveau des composants de véhicules et des communications mobiles. Les ventes et les bénéfices d'exploitation du premier semestre 2018 ont atteint des records historiques. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,2% par rapport à celui du premier semestre 2017, pour atteindre 28 milliards de dollars US) et le bénéfice d'exploitation a augmenté de 18,5%, pour atteindre le 1,88 trillion de Wons Coréens (soit 1,7 milliard de dollars US). À la lumière des incertitudes entourant les conditions du marché, la concurrence et le paysage commercial international actuel, LG aborde la seconde moitié de l'année avec une attention accrue prêtée à la compétitivité des coûts et à une croissance rentable. La société LG Home Appliance & Air Solution a enregistré des ventes solides se montant à 5,26 milliards de Wons Coréens (soit 4,88 milliards de dollars US) au deuxième trimestre de 2018 et des bénéfices d'exploitation de 457,2 milliards de Wons Coréens (soit, 424,04 millions de dollars US). Les revenus trimestriels ont augmenté de 4,3% par rapport à l'année dernière, en partie, grâce aux fortes ventes saisonnières de climatiseurs et à l'augmentation des livraisons du système de soins de vêtements LG Styler et des purificateurs d'air, en particulier sur le marché intérieur coréen. Le résultat d'exploitation trimestriel a augmenté de 1,7% par rapport à la même période en 2017, grâce à une bonne gestion des coûts et aux ventes de machines à laver et de réfrigérateurs haut de gamme, neutralisant les effets de la hausse des prix des matières premières et des taux de change défavorables. Le chiffre d'affaires du premier semestre de LG Home Appliances et Air Solutions a été le plus élevé de l'histoire de l'entreprise, dépassant pour la première fois les 10 billions (soit, 94,66 milliards de dollars US). La société LG Mobile Communications Company a enregistré des ventes se montant à 192,2 millions de dollars US et une perte d'exploitation de 185,4 milliards de Wons Coréens (soit 171,95 millions de dollars US). Les ventes trimestrielles ont reculé par rapport à celles de l'année dernière, en raison du ralentissement de la croissance du marché mondial des smartphones et de la baisse des ventes de smartphones de moyenne et basse gamme en Amérique latine. La perte d'exploitation du deuxième trimestre est principalement attribuable à la contraction des ventes et à l'augmentation des investissements marketing visant à soutenir les nouveaux lancements de smartphones phares. Alors que la concurrence dans la catégorie des smartphones devrait s'intensifier et que la croissance stagnera au second semestre, la société cherchera à améliorer encore sa structure commerciale et à accroître les ventes des nouveaux smartphones haut de gamme: LG G7 ThinQ et LG V35 ThinQ sur les principaux marchés mondiaux.