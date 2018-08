ENGOUEMENT PARTICULIER POUR CETTE NOUVELLE MODE Le tatouage fait fureur

Par Arezki SLIMANI -

«Chacun de mes tatouages a une symbolique»

Des papillons sur l'épaule, des fleurs traditionnelles sur la main et des lettres à l'intérieur des poignées sont les plus répandus dans les plages.

C'est l'été, il fait chaud et il fait beau. Les Algériens se hâtent sur les côtes pour se baigner et profiter des vacances, mais, ce n'est pas la seule chose qu'ils font. En effet, une nouvelle mode émerge. Il s'agit d'un tatouage éphémère à base de henné, connu également sous le nom de «harkous». Il dure habituellement 3 à 15 jours, c'est donc passager. Quant aux prix, un simple tatouage se négocie à 300 DA et peut même dépasser les 1000 DA, indépendamment de son élaboration.

Les tatouages sont proposés aux vacanciers sur plusieurs plages du littoral, notamment à Sidi Fredj, à Palm Beach, à Béjaïa, à la Corne d'Or, à Zéralda ou encore dans les piscines privées comme Kiffan club. Ainsi, de nombreux jeunes adultes, enfants et adolescents, filles ou garçons manifestent un engouement particulier pour ce phénomène. Mais, les jeunes ne sont pas les seuls à être tentés, les plus âgés aussi cèdent.

Pour certains, c'est même devenu un rituel annuel. «Chacun de mes tatouages a une symbolique. De plus, je suis une personne qui suit beaucoup la mode», explique une jeune fille tatouée de 19 ans. Des papillons sur l'épaule, des fleurs traditionnelles sur la main et des lettres à l'intérieur des poignées sont les plus répandus dans les plages. D'autres optent pour des dessins plus insolites tels que les animaux sur le dos ou des écritures chinoises. Par ailleurs, de nombreux sceptiques considèrent ce phénomène comme étant «haram» et n'ont pas peur de le montrer. «Le tatouage ne fait pas partie de notre religion», déclare Fodil, un père de famille. D'ailleurs, il refuse que ses enfants s'adonnent à cette activité. Il ajoute que c'est culturellement incompatible. Une mère de famille vient le contredire: «C'est un simple dessin au henné naturel. D'autant plus qu'il est éphémère.» Les avis divergent, certains diront que c'est de l'excentricité. Pour d'autres, c'est uniquement le moyen de s'extérioriser. Pourtant, cette démarche n'est pas sans danger.

Des cas de réactions allergiques peuvent survenir. Les premiers symptômes apparaissent généralement entre 24 à 48 heures. Cela se traduit généralement par des démangeaisons et des cloques reproduisant le motif du dessin.

Selon plusieurs dermatologues, des cas de ce type n'ont pas encore été répertoriés, en Algérie, mais, il se pourrait qu'il y en ait déjà. En attendant, des Algériens qui se sont rendus en Tunisie n'ont pas manqué de constater que cette mode est loin d'être récente. De nombreux vacanciers en Tunisie rapportent plusieurs cas d'allergie qui ont été traités rapidement, selon une source fiable. Pour les personnes concernées, elles assurent qu'elles ne sont pas prêtes à se faire tatouer une nouvelle fois. La précaution à prendre en cas d'allergie est la consultation imminente d'un médecin spécialiste.