ALORS QUE L'OPÉRATION DE SKIKDA EST TOUJOURS EN COURS 22 terroristes capturés en un mois

Par Ikram GHIOUA -

L'ANP a mobilisé des experts en explosifs car les terroristes ont certainement truffé la zone de bombes.

Dans son bilan mensuel, l'Armée nationale populaire a encore une fois réalisé de très bons résultats dans sa lutte contre le terrorisme. En effet, pas moins de 22 terroristes ont été désarmés par l'ANP au niveau du commandement de la 6e Région militaire, deux ont été arrêtés, alors que quatre autres ont été abattus dans une opération de ratissage à Skikda, lundi dernier. Lors de ses investigations contre la bête immonde, l'ANP a découvert et détruit cinq abris pour terroristes et deux bombes de fabrication artisanale. Par ailleurs, il est question de la récupération de 1381 kg de produits explosifs destinés à la fabrication de bombes.

L'ANP a également récupéré des armes et des munitions, dont 22 Kalachnikov, 39 fusils de différents calibres et 1260 balles. Ce bilan rendu public hier, coïncide avec l'opération d'envergure déclenchée par le commandement de la 5e Région militaire contre un groupe terroriste composé de 20 éléments. Lors d'un accrochage dans la région de Besi, daïra de Azzaba, quatre d'entre eux ont été abattus. Selon des témoins oculaires cités par le quotidien l'Est Républicain «les quatre terroristes abattus et dirigés vers la morgue de l'hôpital de Skikda, des témoins attestent que les corps dont l'âge varie entre 23 et 25 ans étaient squelettiques», le même organe de presse commente «cela démontre que ces terroristes étaient mal nourris et aux abois». L'opération est toujours en cours, confient des sources sécuritaires très bien informées. Il s'agit d'éléments terroristes affiliés à Al Qaïda au Maghreb islamique dirigée par le tristement célèbre Abdel Malek Droukdel, alias Abou Mossaâb Abdel Ouadoud. Ce groupe terroriste a sévi dans cette région en vue de préparer une réunion avec d'autres éléments devant les rejoindre, afin de restructurer les rangs de cette organisation criminelle dans la région est. Contrairement à certaines informations rapportées, selon lesquelles, ce groupe se serait infiltré via les frontières algéro-tunisiennes, nos sources confient qu'aucune infiltration n'a été notée. La réunion devait se tenir au massif montagneux entre Skikda et Annaba, mais fort heureusement, cette réunion a été avortée, suite à la vigilance des forces de l'ANP qui ont déclenché à temps une opération de ratissage. Néanmoins pas sans douleur, puisque sept militaires y laisseront la vie suite à l'explosion d'une bombe et l'accrochage qui s'en est suivi. Outre les quatre terroriste abattus, l'ANP a capturé un cinquième qui a été transféré au niveau de la 5e Région militaire. Des sources locales témoignent de la grandeur de l'opération, notamment que les forces aériennes sont entrées en action et ont bombardé plusieurs points susceptibles d'abriter les résidus de ce groupe qui est actuellement encerclé. Les forces de l'ANP ne comptent que sur le temps pour décimer ces renégats. Notons au passage que l'opération est supervisée par un haut gradé de l'ANP. Une coordination dans le renseignement a été établie entre tous les services de sécurité, notamment en ce qui concerne l'identité des criminels et lieux d'abris dans cette région, spécialement difficile d'accès à la topographie complexe, connue pour sa dense végétation et ses nombreuses caches. L'ANP a mobilisé des experts en explosifs, car les terroristes ont certainement truffé la zone de bombes, d'où l'appel à la vigilance et la prudence. L'on s'attend dans les heures à venir à un bilan plus lourd de terroristes abattus. Pour l'ANP, c'est le compte à rebours.