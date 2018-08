L'ASSOCIATION SENSIBILISE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX "Femmes actives" les plages de Tigzirt et Azeffoun

Par Kamel BOUDJADI -

Cette année, les jeunes de l'association qui entourent la dynamique de Mme Hachemi Djouher incluront dans leur programme la sensibilisation sur la préservation de l'environnement.

Une campagne de sensibilisation sur les fléaux sociaux sera lancée à partir de samedi par l'association «Femmes actives» au niveau des villes de Tigzirt et Azeffoun. Cette campagne sera axée sur la prévention et la lutte contre ce phénomène très néfaste pour la cohésion sociale qui est la drogue et ses corolaires, la violence et la criminalité.

Cette année, les jeunes de l'association qui entourent la dynamique de Mme Hachemi Djouher incluront dans leur programme qui s'étalera sur une dizaine de jours, la sensibilisation sur la préservation de l'environnement. Un seul mot d'ordre fonde leur philosophie, la continuelle actualisation, l'esprit de vigilance, la sagesse, le civisme et l'éveil social.

Aussi, pour bien passer le message et le faire parvenir au maximum de destinataires, le choix est tombé sur les villes littorales qui accueillent en cette saison estivale des millions d'estivants venus de toutes les communes et les wilayas d'Algérie.

Dès le lancement de la campagne, le samedi 5 août, les membres de l'association seront dans toutes les plages de l'antique Iomnium de 10h jusqu'à 14h. Après une brève pause, rendez-vous avec les citoyens au niveau du cinéma situé au centre-ville. Chose inouïe et qui renseigne sur le degré d'engagement des membres de cette association qui mérite d'être accompagnée par tous les moyens, c'est bel et bien la durée de leur activité qui s'étend jusqu'à minuit. Le lendemain, le même rythme marquera le travail de sensibilisation avec des sorties sur d'autres sites et plages de la même ville. Le port sera une cible privilégiée car il concentre, à lui seul, l'essentiel du trafic familial depuis les premières heures de la journée jusqu'à des heures tardives de la nuit. Le lendemain, cap sur Azeffoun pour le même travail.

La sensibilisation passe par des prises de paroles avec le public et les projections.

Les membres de cette association connaissent parfaitement leur travail, étant donné qu'ils sont formés pour l'accomplir et sont généralement issus des spécialités universitaires des sciences sociales comme la psychologie.

Par ailleurs, il convient de signaler que l'association «Femmes actives» est très présente sur le terrain. Ses activités couvrant le domaine de la sensibilisation sont ininterrompues. Ce qui nécessite des moyens.

Mais hélas, jusqu'à aujourd'hui, seule la mairie de Tizi Ouzou est constamment à leurs côtés alors que d'autres organismes et directions concernés sont moins engagés à l'exception de la direction de l'action sociale qui a toujours concrètement exprimé sa présence. Au chapitre du manque d'engagement, l'association «Femmes actives» déplore le sort réservé aux personnes qui viennent pour subir des cures de désintoxication au niveau de la structure spécialisée contre les addictions au CHU. Ces dernières, convaincues, grâce au travail de l'association, se retrouvent orientées vers le privé pour faire des analyses et des radios. Chose qui rend difficile le travail des membres de l'association.

D'un autre côté, il est regrettable de constater que beaucoup d'élus ne se sentent pas concernés par le travail de cette association. Cette campagne qui commence à Tigzirt a été écourtée de quelques jours, justement à cause de la cherté du transport, de la restauration et de l'hébergement. Rien que pour cette noble mission, la mairie de Tigzirt et Azeffoun pouvaient mettre à la disposition de l'association du transport, de la restauration et de l'hébergement.

Un geste sur ce plan peut encourager les membres de l'association qui se donnent déjà à fond pour le bien des générations futures dont les enfants de ces élus.