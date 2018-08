LA GENDARMERIE S'ATTAQUE AUX SQUATTERS DU LITTORAL La gratuité reprend ses droits

Par Wahida BAHRI -

Les instructions du ministre de l'Intérieur quant à la sécurisation et la gratuité d'accès aux plages, semblent trouver l'écho escompté.

L'assainissement du relief maritime du diktat des squatteurs des plages et des parkings bat son plein dans les 14 wilayas côtières. En témoignent les chiffres des activités des éléments, relevant du commandement de la Gendarmerie nationale, dont les éléments déployés le long des villes côtières, Annaba, Jijel, Alger, Tipasa et Mostaganem entre autres. Présents 24 h/24h, les éléments de ce corps sécuritaire sont parvenus à instaurer le respect de la loi dans toute sa rigueur. Les statistiques des affaires enregistrées entre la période allant du 1er juin au 22 juillet, font état d'un total de 237 affaires traitées et impliquant 37 individus. Sur les 237 affaires, 125 sont liées à l'exploitation illégale des plages, des parkings et des tentes de campement, dont 63 affaires à Oran, 38 à Tipasa et 41 à Annaba.

Le traitement de ces affaires sur les plages des 14 wilayas côtières, s'est soldé par la saisie d'un total de 1 444 parasols, 828 tables et 2497 chaises ainsi que 38 tentes de camping. Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Mostaganem ont dans le cadre de leurs prérogatives, procédé à la saisie de 228 parasols, 218 tables et 271 chaises. Un équipement implanté illégalement sur la plage, obligeant ainsi, les estivants à la location, narguant de ce fait toutes les lois de la République. Même situation dans les plages de la capitale, où, les éléments relevant du même corps de sécurité ont, dans la wilaya d'Alger, saisi 812 parasols, 392 tables ainsi que 1553 chaises. A la wilaya de Jijel, les hommes en tenue verte, ont également saisi 232 parasols, 227 tables et 456 chaises. Notons que ces opérations s'inscrivent dans le cadre du contrôle et de la sécurisation des plages durant la saison estivale. Un processus dans lequel les services de sécurité, la Gendarmerie nationale entre autres, s'impliquent en déployant leurs effectifs, aussi bien le long du littoral qu'à l'intérieur des villes côtières, notamment en cette période de la saison estivale, où, les aoûtiens ont amorcé leur flux sur les plages. Dans cette optique et afin d'assurer toute la sécurité et la sérénité des estivants, les éléments de la Gendarmerie nationale relevant du groupement de la wilaya de Annaba, ont, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, opéré une descente inopinée, dans la localité de Hadjer Eddis, commune de Sidi Amar. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour cette opération composée de 300 éléments entre gendarmes et policiers. Touchant l'ensemble de la localité de Hadjer Eddis, l'opération a donné lieu à l'arrestation de 14 individus, dont 10 pour consommation de drogue.