EN RAISON DU MANQUE DE MOYENS ces enfants privés de vacances

Par Madjid BERKANE -

permettre aux enfants de profiter de leurs vacances d'été doit être une priorité

Le programme des colonies de vacances prévu par le gouvernement ne leur a pas profité. Il n'a été destiné cette année encore qu'aux enfants du Sud et des Hauts-Plateaux.

L'été 2018 n'aura pas été si différent des précédents pour les enfants? L'accès à la plage, aux piscines, aux voyages organisés et aux spectacles pour enfants n'a pas été garanti pour tous. Les enfants des wilayas de l'intérieur du pays et ceux issus des familles démunies des wilayas du nord ont passé comme de coutume leurs vacances d'été. En bas des immeubles pour certains, et à l'ombre des oliviers pour d'autres, à s'inventer leurs propres jouets et leurs distractions. Ils sont loin de profiter des programmes des colonies de vacances prévus par le gouvernement. Cela, même si ce programmes a touché des enfants du Sud et des Hauts-Plateaux. Une initiative louable à encourager et même à généraliser. «Ce sont ceux-là qui méritent en priorité d'en profiter», estime le gouvernement. Est-ce vrai ou faux? La réponse importe peu! Ce qui est à déplorer par contre est qu'en 2018, il y a encore des enfants en Algérie qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une plage, une piscine, et qui n'ont jamais assisté à un spectacle pour enfants. A qui la faute? Certainement pas aux parents pour qui les préoccupations et les dépenses de la vie quotidienne ne manquent pas. Faut-il pointer du doigt les autorités locales? en partie oui, car il semblerait que le souci de permettre aux enfants de profiter de leurs vacances d'été doit être une priorité. Le défi en vaut la chandelle, car il y va de la santé mentale de ces derniers et de leur épanouissement moral. La tendance est la règle dans bien des pays dans le monde.

L'accès des enfants à la plage ne se fait pas sur les critères de l'éloignement, de la réussite avec brio aux examens ou de la pauvreté des parents. Ce mode d'emploi ne fait qu'accentuer la discrimination et surtout la frustration.

L'accès à la plage est garanti pour tous les enfants. Le procédé passe par l'inscription sur un registre prévu par la municipalité et la programmation du séjour se fait en fonction du classement: à chacun son tour.

L'investissement dans les vacances des enfants est rentable pour ces pays. En y mettant le paquet, de nombreux résultats positifs seront récoltés. En plus du fait de garantir un séjour agréable pour les enfants au bord de la mer est une chose qui se répercute positivement sur la santé des enfants, les autorités font profiter les enfants tant sur le plan ludique et cognitif. Des atouts qui permettront à ces derniers d'attaquer plus tard une nouvelle année scolaire avec plein de punch et de bonne volonté.

La garantie des vacances pour les enfants dans ces pays a aussi un autre objectif qui est de très loin plus important. Il s'agit du fait d'épargner aux enfants l'oisiveté laquelle reste par excellence la mère de tous les vices et le premier facteur de la prolifération de la délinquance et de toutes sortes de fléaux sociaux. Pour revenir à l'exclusion des enfants de leurs droits aux vacances d'été en Algérie, il faut dire que la défaillance des pouvoirs publics est multisectorielle. La responsabilité n'incombe pas uniquement au ministère de la Jeunesse et des Sports censé prendre en charge ce volet, mais aussi aux autres ministères, à l'image de celui de la Culture, de l'Habitat et des Collectivités locales. Le ministère de la Culture est amplement en mesure en effet d'organiser tout au long de cette saison des activités culturelles(théâtre, diffusion de films, spectacles) au niveau des quartiers, des placettes publiques et des maisons de jeunes, et ce de jour comme de nuit. Ce dernier est aussi en mesure de mettre à la disposition des enfants des bus au niveau des quartiers et des villages pour les emmener visiter les sites archéologiques et les musées dont l'existence ne fait pas défaut.

Le ministère de l'Intérieur et des Collectivité locales est quant à lui tout à fait en mesure de mobiliser les moyens de transport dont disposent les APC pour les mettre à la disposition des associations locales, et ce, soit pour emmener les enfants aux plages ou leur faire visiter d'autres endroits.

Le ministère de l'Intérieur a, pour rappel, déjà eu à assurer par le passé cette mission.

Les P/APC ont été tous en effet instruits à l'effet de mettre les moyens de transport à la disposition du mouvement associatif local pour l'organisation des voyages collectifs. Les P/APC ont été même instruits à l'effet de garantir des repas pour ces derniers. Quant à la responsabilité du ministère de l'Habitat, force est de reconnaître qu'elle est directement impliquée au même titre évidemment que les autorités locales.

Le faits se constatent d'eux-mêmes quand on voit l'absence des infrastructures de jeu et de distraction à destination des enfants au niveau des nouvelles cités. Pourquoi sommes-nous encore à ce stade de réaliser des cités dortoirs? Ce ne sont pas les moyens qui manquent pourtant pour construire un stade, une aire de jeux, une piscine ou une bibliothèque. Il est à noter enfin que la non-prise en compte des vacances des enfants au sérieux, est très préjudiciable pour ces derniers. Alors que dans les centres urbains, cette défaillance est responsable de la prolifération de la criminalité et des fléaux sociaux, dans les villages, elle est responsable de plusieurs délits.

Les enfants qui perdent la vie dans les retenues collinaires sont des victimes de l'absence des piscines et l'impossibilité de se rendre à la plage.