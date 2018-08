COMME CONSÉQUENCE AUX MULTIPLES OPÉRATIONS DE RELOGEMENT Déficit d'écoles dans les nouvelles cités

Par Massiva ZEHRAOUI

Beaucoup d'élèves sont scolarisés dans des établissements scolaires situés à des kilomètres de leurs lieux de résidence

21.000 élèves sont attendus au niveau des classes du palier primaire, au niveau des établissements scolaires qui font actuellement l'objet de travaux de rénovation dans la même région.

Quelque 12 écoles primaires seront réceptionnées avant la prochaine rentrée scolaire à l'est de la capitale, a-t-on appris de sources ministérielles. Celles-ci ont par ailleurs indiqué que pas moins de 21.000 élèves sont attendus au niveau des classes du palier primaire, au niveau des établissements scolaires qui font actuellement l'objet de travaux de rénovation dans la même région. Selon les responsables de l'Education nationale, la construction de ces nouvelles infrastructures contribuera en grande partie à remédier au problème des surcharges des classes, notamment. En effet, cette problématique a été continuellement soulevée ces dernières années par nombre de pédagogues et autres spécialistes du secteur, tant elle constitue une sérieuse contrainte, aussi bien pour les élèves que pour leurs enseignants.

Mais à côté de ce phénomène qui n'a cessé de prendre de l'ampleur au fil du temps au sein de nos écoles, lycées et collèges, ces derniers se sont vu confrontés à un autre problème de taille, qui est sans nul doute quelque part, à l'origine de cette situation. Laquelle revient au fait que beaucoup d'élèves algériens soient scolarisés dans des établissements scolaires situés à des kilomètres de leurs lieux de résidences respectifs. En effet, certains doivent parcourir des distances impressionnantes pour pouvoir rejoindre leurs écoles. Il y a lieu de signaler que si cette situation contraignante s'est accentuée ces temps-ci, cela revient aux multiples opérations de relogements initiées par le gouvernement depuis un moment. Ce qui est, faut-il le dire, assez paradoxal dans la mesure où de nouvelles cités ont fait leur apparition et que les opérations de relogement se sont intensifiées mais qu'à coté, la création de ces quartiers n'a pas été accompagnée par la construction d'infrastructures scolaires. Conséquemment, des enseignants et des élèves se sont retrouvés dans des rayons dépeuplés et totalement dépourvus de ces institutions. Quand bien même dans certains de ces sites, il existe des établissements scolaires en voie d'édification, les retards mis dans leur réalisation demeurent un réel problème. D'ailleurs, des syndicalistes relevant du secteur de l'éducation ont mis à maintes reprises cette question sur le tapis. Car, d'après eux, au-delà du fait de la surcharge des classes, cela représente aussi un facteur de «la baisse du niveau des élèves».

Par ailleurs, il faut dire que ce blocage réside au niveau des entreprises chargées de livrer ces infrastructures dans les délais fixés. Car il est de notoriété publique que ce marché est marqué par une corruption à grande échelle.

Ecore faut-il signaler que, malgré la livraison de dizaines de structures éducatives, avant la prochaine rentrée scolaire au niveau d'Alger ainsi que dans d'autres wilayas, il n'est pas pour autant chose évidente de résorber le déficit qui existe en la matière.

Pour en revenir, aux écoles qui devraient être prêtes pour le 5 septembre prochain, le directeur de la direction de l'éducation d'Alger-Est, Lahbib Abidat, a déclaré à l'APS que «les préparatifs vont bon train» A ce titre, il a fait état de «de plusieurs opérations de restauration d'établissements éducatifs et de la réception de 12 écoles primaires avec le début de la prochaine année scolaire.» En ce qui concerne les infrastructures éducatives en cours de réalisation à l'est d'Alger, le responsable a indiqué que «deux lycées et trois CEM étaient en cours de réalisation.» Il a avancé en outre que parallèlement à ces nouvelles infrastructures qui atténueront la pression au sein des classes d'établissements scolaires des trois cycles dans la région d'Alger-est, les travaux de restauration et d'aménagement se poursuivent au niveau de plusieurs autres établissements depuis le mois de mars dernier.