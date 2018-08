530 HECTARES RÉCUPÉRÉS DEPUIS 2014 Pourquoi Alger va-t-elle mieux respirer?

Une importante superficie d'assiettes foncières récupérées a été affectée à la réalisation des lieux de détente et des aires de jeux.

Les opérations de relogement à Alger ont permis, depuis leur lancement en juin 2014, la récupération de plus de 530 hectares de terrains affectés à la réalisation de quotas supplémentaires de logements, d'espaces verts et de différents projets de développement, ont révélé les services de la wilaya d'Alger.S'exprimant en marge des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) consacrée à l'adoption du budget supplémentaire de la wilaya au titre de l'exercice financier 2018, Abdelkader. Zoukh a précisé qu'avec la 24e opération de relogement à Alger, près de 534 hectares d'assiettes foncières ont été récupérées et affectées à la réalisation de quotas supplémentaires de logements et à la création d'espaces verts et de différents projets de développement. Sur un total de 84 000 unités de logements consacrées à la wilaya, 45 000 unités ont été réalisées, suivant ainsi le recensement de 2007 qui a révélé le besoin des habitants de la wilaya en 72 000 unités de logements, a ajouté le wali. Une importante superficie d'assiettes foncières récupérées a été affectée à la réalisation des projets du secteur de l'éducation nationale et qui comprend plusieurs structures éducatives lesquelles ont été dégelées en vue de faire face au phénomène de la surcharge des classes observée dans les établissements scolaires de la wilaya, a fait savoir le wali, avant de souligner que 16 groupes scolaires sont en cours d'équipement. S'agissant du déroulement du Plan stratégique de modernisation de la capitale, Zoukh a évoqué un nombre d'axes du plan en cours de réalisation, à l'instar de la réhabilitation du vieux bâti exigeant, toutefois, l'inscription de ce dossier à l'ordre du jour des travaux de l'APW, tout comme le dossier des établissements éducatifs en vue de fournir les données y afférents.

Zoukh a également évoqué le dossier de plan urbanistique qui comprend les plans d'occupation du sol, lesquels ont été «réellement» lancées et enregistrent un avancement remarquable. Il a affirmé qu'un axe important relatif au même plan était en cours de réalisation portant sur «la flexibilité urbaine» et qui vise à se préparer à toute catastrophe éventuelle (séismes, glissements de terrains et de constructions dans des régions déterminées) afin de parvenir à des recommandations techniques permettant de gérer ces catastrophes et diminuer leurs dégâts.