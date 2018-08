MILA stockage de près de 58 000 quintaux d'ail

Près de 58 000 quintaux d'ail ont été stockés au cours de la saison actuelle dans la wilaya de Mila, a indiqué jeudi le président du Conseil interprofessionnel des filières ail et oignon, Boudjemâa Hansali. Sur un total de production estimée à plus de un million de quintaux réalisé dans cette wilaya, 57 180 quintaux d'ail ont été stockés de façon traditionnelle, après la phase de séchage sous des abris ouverts sur plusieurs côtés, pour favoriser l'aération des zones de stockage, a précisé le même responsable. Plus de 10 000 quintaux d'ail ont été stockés par des opérateurs selon les normes applicables aux chambres froides conformément au cahier des charges de l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes.