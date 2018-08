L'ANGLAIS VA SUPPLANTER LE FRANÇAIS EN ALGÉRIE Fable ou réalité?

Par Zakaria ZEMRI -

Le quotidien chrétien français La Croix a publié, le 31 juillet, une enquête selon laquelle le français sera supplanté par l'anglais d'ici quelques années en Algérie.

L'anglais prendra, d'ici quelques années, la place du français en Algérie. C'est ce qui ressort d'une enquête publiée par le quotidien français La Croix le 31 juillet dernier. Un quotidien d'obédience chrétienne qui annonce la réalisation du rêve de beaucoup d'islamistes et de panarabistes.

Un résultat fort surprenant! Il est certes de notoriété publique que la langue de Molière soit en perte de vitesse depuis l'arabisation massive de l'enseignement et de l'administration, mais il suffit de faire un tour dans n'importe quelle ville d'Algérie pour se rendre compte qu'aucune langue étrangère ne risque de prendre sa place. Encore faut-il que cette dernière soit considérée comme telle, du fait qu'elle est très répandue. Le parler local regorge de mots et expressions françaises. Tellement qu'on ne saurait les exprimer dans une autre langue. Certains islamistes et panarabistes en rêvent, dans le but de se mettre au diapason d'un Orient fantasmé et idéalisé, mais le rêve porte bien son nom. Ce qui s'apparente à un changement de paradigme ne sera pas possible de sitôt pour deux raisons principales: la prépondérance de la langue française en Algérie est le résultat de plus de 132 ans de brassages culturels bilatéraux: l'Algérie est le deuxième pays francophone Aux côtés de cette raison culturelle et historique, la deuxième raison est démographique. 5 millions de Franco-Algériens. Le chiffre se passe de commentaires. Certains voient dans le projet de suppression des langues étrangères des épreuves du baccalauréat scientifique une tentative d'affaiblir davantage la langue française au profit de la langue arabe, mais la raison véritable est vraisemblablement d'ordre économique, quand la raison avancée officiellement est l'allègement de la charge des examens de cette filière. Quoi qu'il en soit, ceci risque d'influer peu sur le niveau des Algériens quant à cette langue.

Les niveaux sont extrêmement disparates alors que la grande majorité suit le même programme d'enseignement. On n'apprendrait pas une langue à l'école. On l'affaiblirait encore moins. Les élites restent très majoritairement francophones, mais pas seulement. 60% des Algériens seraient des francophones «réels» selon le Haut Conseil de la Francophonie. Certains le considèrent comme un butin de guerre à protéger jalousement. Il semble clair que pour les 100 ans qui viennent, le français restera devant, voire loin devant, l'anglais. Le nombre d'anglophones algériens reste négligeable par rapport à celui des francophones. Lutter contre cette langue reste empreint de démagogie et de populisme. Comme dit l'adage algérien, celui qui ne peut atteindre la grappe de raisins dira qu'elle est acide.