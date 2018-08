PLUSIEURS SAISIES ET ARRESTATIONS EFFECTUÉES DURANT CES DERNIÈRES 48 H La Dgsn resserre l'étau autour des criminels

Par Madjid BERKANE -

Les hommes de El Habiri aux aguêts

Les opérations en question ont eu lieu dans le cadre de la nouvelle politique initiée par le nouveau Dgsn Mustapha El Habiri.

La direction générale de la Sûreté nationale ne chôme pas. Plusieurs opérations de saisies et d'arrestations de criminels ont été effectuées avec succès durant ces dernières 48 heures, et ce, à travers le territoire national. Les services de sécurité de la wilaya d'Alger ont réussi à arrêter dans le cadre d'une vaste opération 134 personnes impliquées dans plusieurs types de délits, à l'instar de possession et vente de la drogue, des psychotropes et armes blanches. Les services de la sécurité de la wilaya qui ont rendu publique ladite information via un communiqué ont précisé par ailleurs que l'opération en question a été soldée par la saisie de 264 comprimés de kif traité et la récupération de 25 armes blanches de différents types et calibre. Les armes blanches ont été utilisées par les criminels, précise la même source, pour opérer des agressions contre les citoyens. Ladite opération fait partie, indique en outre le communiqué, du plan des services de la sécurité de la wilaya d'Alger visant à resserrer l'étau autour des bandes de criminels menaçant la quiétude des citoyens dans leur sécurité personnelle et leurs biens.

Par ailleurs et dans le même but, les services de la police judiciaire de la wilaya de Batna ont pu dans le cadre d'une opération inopinée déclenchée contre la vente informelle, à saisir 1100 bouteilles de boissons alcoolisées. Les services de la sécurité de la wilaya de Batna qui ont rendu public cette information via également un communiqué, ont précisé que l'opération de la saisie a eu lieu suite à l'arrestation d'un camion poids lourd dans lequel se trouvait trois personnes.

En procédant à sa fouille, les éléments de la police judiciaire ont découvert la marchandise en question, à savoir au juste 1140 bouteilles alcoolisées de différents types et de calibre. Les éléments de la police judiciaire ont procédé ainsi à l'arrestation des personnes se trouvant à bord du véhicule et les ont dirigées au siège du commissariat. De leur côté, les services de police de la daïra d'El Eulma dans la wilaya de Sétif ont réussi au cours de ces dernières 48 heures à saisir une quantité de 5000 fumigènes. La quantité en question a été saisie alors qu'elle a été exposée, précise la cellule de la communication de la sûreté de la wilaya dans un communiqué, alors qu'elle a été exposée en cachette pour la vente. Les services de sécurité ont arrêté ainsi deux personnes. La quantité saisie a été transférée, précise le communiqué, aux services concernés, tandis que les personnes impliquées ont été présentées devant l'instance judiciaire pour un interrogatoire approfondi. Le communiqué de la cellule de la communication des services de la police de la wilaya de Sétif, a indiqué, par ailleurs qu'un coup de filet a eu lieu dans le cadre d'une vaste opération déclenchée par les services de la sécurité au titre de la lutte contre les objets prohibés. L'opération en question va se poursuivre dans les jours et mois prochains.