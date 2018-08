RÉHABILITATION DES STRUCTURES SCOLAIRES AVANT SEPTEMBRE On passe la vitesse supérieure

Par Massiva ZEHRAOUI -

L'Etat a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles pour réussir la rentrée scolaire

Une enveloppe financière évaluée à 27 milliards de dinars a été dégagée pour l'achat de quelque 3 500 bus de transport scolaire en faveur de toutes les communes du pays dont 600 bus seront disponibles en septembre prochain.

En prévision de la prochaine rentrée scolaire, les autorités publiques rassurent quant à la mobilisation de tous les moyens indispensables pour entamer l'année en toute sérénité. Par ailleurs, les garanties de l'Etat portent de façon particulière sur le volet des infrastructures éducatives dont l'insuffisance pose un réel problème. «L'Etat a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles pour la réhabilitation des établissements scolaires avant la prochaine rentrée scolaire», a indiqué jeudi dernier à ce titre, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui.

En marge d'une réunion de coordination avec les cadres du ministère, qui a eu comme objet, les préparatifs de la rentrée scolaire 2018-2019, Nouredine Bedoui a souligné que «la commission intersectorielle en charge de la préparation de la rentrée sociale a mobilisé toutes les ressources matérielles et humaines pour relever le défi de la réhabilitation des établissements scolaires avant la prochaine rentrée scolaire». Le but étant de «redonner à l'école algérienne la place qui lui sied», a-t-il soutenu.

Il faut savoir que le problème lié au manque d'infrastructures scolaires dans différentes localités de la capitale ou même en dehors, commence enfin à interpeller les autorités compétentes. Il a été avancé par des représentants de l'Education nationale que près de 12 écoles primaires seront réceptionnées avant la prochaine rentrée scolaire à l'est de la capitale. Les mêmes sources ont fait savoir que pas moins de 21.000 élèves sont attendus au niveau des classes du palier primaire, au niveau des établissements scolaires qui font actuellement l'objet de travaux de rénovation dans la même région. En ce qui concerne les infrastructures éducatives en voie de réalisation, on signale que dans cette même région, deux lycées et trois CEM sont en cours de réalisation.

Selon les responsables, cela permettra de pallier la surcharge des classes, qui reste l'un des problèmes les plus épineux que rencontrent les établissements scolaires algériens. Ainsi, pour atténuer cette surcharge entre autres, Nouredine Bedoui a passé en revue des rapports élaborés par près de 100 cadres du ministère (grade d'administrateur principal), mobilisés durant cette deuxième mission d'inspection tenue en juillet 2018 et ayant touché toutes les wilayas, a-t-on indiqué. Les rapports en question, portaient sur le suivi de la réhabilitation des écoles primaires et leurs différentes infrastructures telles que les cantines, le transport scolaire et le chauffage.

Le ministre a encore souligné qu'il instruira les walis de «passer à la vitesse supérieure» afin que la réhabilitation de ces établissements ne traîne pas le pas. Dans ce sens, il a évoqué l'existence d'une autre mission d'inspection que mèneront les cadres du ministère «début septembre prochain dans le but de s'enquérir de l'application des instructions données à cet effet».

Nouredine Bedoui a en outre soulevé les insuffisances inhérentes au manque d'employés chargés de l'hygiène dans les écoles, de lignes de transport scolaire et d'équipements des cantines. Il affirmera à ce sujet que «le décret exécutif relatif aux délégations de service public qui sera promulgué prochainement aura des effets positifs sur ce volet et impulsera «une nouvelle dynamique à la coopération entre opérateurs publics et privés».

Dans ce sillage, il a estimé qu'il est judicieux de penser à «intégrer les petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées dans la restauration, le transport scolaire et l'hygiène».

Par ailleurs, les autorités ont affirmé qu'une enveloppe financière évaluée à 27 milliards de dinars a été dégagée pour l'achat de quelque 3500 bus de transport scolaire en faveur de toutes les communes du pays dont 600 bus seront disponibles septembre prochain. Ceci, à côté du dégel de 15 milliards de dinars consacrés exclusivement à la surveillance et à la maintenance des écoles primaires (50% de ce montant seront destinés à équiper les établissements en chauffage et climatiseurs).